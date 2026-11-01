Andy Polo elogió a Fabián Bustos y advirtió a Sport Boys: “Estamos consiguiendo esa esencia que antes teníamos”

El autor del primero gol de Universitario ante Atlético Grau habló tras la victoria. Destacó cómo está el plantel y ya palpitó el duelo ante el Boys.

Universitario de Deportes le ganó 3-1 a Atlético Grau en Trujillo y sigue en la pelea por el Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026. Una de las figuras del partido fue Andy Polo, quien anotó el primer gol de la ‘U’. Luego del encuentro, habló con L1MAX donde destacó cómo Fabián Bustos cambió la mentalidad del equipo y advirtió a Sport Boys, su próximo rival.

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Andy Polo fue clave con su gran gol para el empate parcial de Universitario en el primer tiempo. Aprovechó un gran pelotazo cruzado de Jairo Concha. Luego, fue todo mérito suyo al dejar en el camino a su marcador y convertir con un gran zurdazo ante el ‘Pato’ Álvarez.

Tras el triunfo 3-1, la ‘Joya’ fue elegido como figura del partido y tuvo una entrevista con el periodista Gustavo Peralta en L1MAX donde destacó el buen trabajo del equipo. “Sabemos que esto es paso a paso, sabemos que cada partido es una final para nosotros. Estamos consiguiendo esa esencia que antes teníamos, así que el grupo está fuerte, humilde, con mucha fe y, sobre todo, contento por el triunfo de hoy”, manifestó.

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De cara al próximo partido ante Sport Boys, donde Universitario quiere sostener el primer lugar en la tabla de posiciones del Torneo Clausura, Polo mandó un mensaje al rival. “Sabemos que no podemos regalar nada, sabemos que ahora ya podemos pensar en Boys“, tiró.

Universitario y el regreso de Fabián Bustos, según Andy Polo

Un punto clave de la charla entre Peralta y Polo tuvo que ver con el gran artífice de este buen momento de Universitario en el Torneo Clausura. La vuelta de Fabián Bustos ha sido un punto de inflexión para bien en el seno del conjunto ‘merengue’.

“Nos da confianza a todos, también ya lo conocíamos, sabemos lo que era su trabajo, así que para nosotros cada partido es una final y hay que trabajar para eso“, comentó el capitán de la ‘U’.

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Por último, dejó un mensaje al hincha. “Al hincha de toda la vida siempre le voy a dar mi agradecimiento por estar en las buenas, pero sobre todo, en las malas. Mira lo que fue hoy, fue una fiesta, así que nosotros debemos jugar bien para poderles dar una alegría”, cerró.

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