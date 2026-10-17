Así fue el gol de Kevin Quevedo para el 1-0 de Alianza Lima ante Atlético Grau

Una brillante asistencia de cabeza de Federico Girotti le dio el gol a Quevedo para abrir el marcador ante Atlético Grau. Primer gol desde su regreso a la consideración de Pablo Guede.

Kevin Quevedo paga con gol la confianza que le volvió a dar Pablo Guede. Anotó el tanto del 1-0 de Alianza Lima ante Atlético Grau en el partido correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026. Buena asistencia de cabeza de Federico Girotti. Sobre el final del primer tiempo, lo empató el conjunto de Piura.

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Al minuto 11 del primer tiempo, un balón en largo de Fernando Gaibor, lo encontró pasado a Federico Girotti, quien no definió al arco, sino que metió el balón al medio, en el área chica. Allí, Kevin Quevedo empujó el balón ante la floja respuesta de Patricio Álvarez para marcar el gol del 1-0.

Este fue el primer gol de Kevin Quevedo en esta temporada 2026. Pablo Guede le devolvió la confianza tras realizar todos los trabajos físicos que exigió luego de su indisciplina. Ahora, le dio la titularidad y el extremo de 29 años lo está aprovechando.

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Alianza Lima pudo haber anotado algún gol más. De hecho, tuvo dos goles anulados. El primero fue un tanto de Luis Advíncula donde el línea terminó por levantar la bandera por un offside, confirmado por el VAR. Había sido una gran jugada previa.

Luego, Eryc Castillo convertía de cabeza, pero la jugada se anuló porque el balón había salido por el fondo cuando Jairo Vélez daba el centro. También hubo una buena jugada colectiva, pero al final el partido siguió 1-0.

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LA PELOTA SALIÓ DE LA CANCHA Y LOS BLANQUIAZULES NO PUEDEN AUMENTAR LA VENTAJA 👀 #AlianzaLima 1-0 #AtleticoGrau



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Atlético Grau lo empató sobre el final del primer tiempo

Alianza Lima jugó unos buenos 35-40 minutos, pero sobre el final del primer tiempo, se quedó y lo pagó caro. Le comieron la espalda a Luis Advíncula y un descuido terminó por complicar a toda la defensa.

César Vásquez aprovechó el centro-tiro al arco de Gabriel Alfaro. Con un desvío, el futbolista que pertenece a Sporting Cristal, marcó el empate 1-1 anticipando cualquier respuesta de Alejandro Duarte. Así, Atlético Grau le dio un duro golpe a los ‘Blanquiazules’ sobre el final de la primera parte.

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