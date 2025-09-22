La fecha número 10 del Torneo Clausura ha llegado a su final y cada vez está más emocionante la definición. En este caso se juegan por todos los frentes, están los que pelean por quedar primeros, los que buscan un torneo internacional y los que no quieren irse a la baja.

En esta oportunidad Cusco FC se enfrentó a ADT en un juego que tomó por sorpresa muy rápido a los ‘imperiales’. Al minuto de juego Joao Rojas conseguía poner el 1-0 de la contienda, algo que nadie esperaba por el favoritismo que tenía el elenco de Miguel Rondelli.

Pero las cosas se le complicaron a los cusqueños con el pasar de los minutos, hasta que llegó el segundo tanto en los minutos finales D’Alessandro Montenegro puso el 0-2 que sentenciaba un partido que en un comienzo parecía de trámite para los locales.

Este resultado termina favoreciendo a Universitario de Deportes, que se mantiene en lo alto de la tabla. Ahora el próximo juego frente a Cusco FC terminará siendo una final que posiblemente defina el torneo.

Así quedó la tabla del Torneo Clausura 2025

Así quedó la tabla del Acumulado 2025

Resultados de la fecha número 10 del Torneo Clausura

Por otro lado, el Torneo Clausura está al rojo vivo y así han quedado los resultados de esta jornada número 10.

Sábado 21 de setiembre:

UTC 1-2 Universitario

Domingo 22 de setiembre:

Melgar 6-1 Chankas CYC

Juan Pablo II College 0-0 Sporting Cristal

Sport Huancayo 5-2 Cienciano

Alianza Lima 4-0 Comerciantes Unidos

Lunes 23 de setiembre:

Alianza Atlético 3-0 Ayacucho FC

Cusco 0-2 ADT

Sport Boys 1-1 Atlético Grau

