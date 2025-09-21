Pedro Aquino marcó su primer gol con camiseta de Alianza Lima ante Comerciantes Unidos

Pedro Aquino se estrenó como goleador en Alianza Lima, el volante central consiguió marcar su primer tanto con la ‘Blanquiazul’. En un complicado juego en Matute, la ‘Roca’ se hizo presente para poner el 1-0. Apareciendo como un nueve para conseguir poner adelante a su equipo.

Corría el minuto 30 cuando se dio una revisión por un posible penal a favor de los ‘íntimos’. El VAR estuvo observando la jugada, pero luego de ver minuciosamente todo, decidió que no hubo una falta dentro del área. Con lo cual el juez central determinó que se siga el partido.

Esta demora posiblemente hizo un efecto contraproducente para los visitantes, que se vieron superados en las alturas. Pablo Ceppelini cobró la falta y le puso la pelota a la cabeza de Pedro Aquino. El remate no fue tan fuerte, pero a pesar de esto sorprendió al golero Álvaro Villete que terminó por reaccionar tarde al balón y este ingresó a su portería.

Así fue el gol de Pedro Aquino ante Comerciantes Unidos:

Tras la anotación Pedro Aquino no pudo dejar de mostrar su alegría, festejando de gran forma el 1-0. Tanto que ya merecían los ‘blanquiazules’ por lo que se mostraba dentro del terreno de juego. Siendo mejores en la tenencia del balón, pero lo que les faltó fue la eficiencia para conseguir embocarla.

