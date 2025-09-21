Alianza Lima goleó y a Néstor Gorosito le exigen que un jugador sea titular ante U. de Chile: “Sería una falta de respeto”

Alianza Lima tuvo una noche redonda en la fecha número 10 del Torneo Clausura. Los ‘blanquiazules’ volvieron a la senda de la victoria con un triunfo por 4-0, dejando grandes sensaciones. Pero sobre todo hay un jugador que llamó mucho la atención por su gran despliegue, lo que ha hecho que los hinchas lo pidan como titular.

Con un buen rendimiento, Pablo Ceppelini se ha puesto en el radar de todos los hinchas de Alianza Lima. El volante uruguayo volvió a tener un juego redondo, siendo vital para que los ‘íntimos’ tengan un poco de creatividad en el mediocampo. Su gran performance se vio recompensado con una asistencia y un gol en el partido ante Comerciantes Unidos.

Hinchas piden a Pablo Ceppelini titular en Alianza Lima

El gran nivel que mostró no pasó desapercibido para los hinchas de Alianza Lima que lo quieren como titular en la Copa Sudamericana. Esto debido a lo que puede entregar con la creatividad, es un futbolista que con el balón sabe construir muy bien las jugadas de ataque. Por lo que podría llegar a ser peligroso frente a una Universidad de Chile que va a buscar proponer más en condición de local.

Por el momento no se ha definido el once titular para este encuentro, pero Ceppelini ha hecho puntos importantes para al menos poner en duda a los que podrían ser titular. En este caso Sergio Peña y Fernando Gaibor son los que vienen actuando desde el inicio en los partidos de copa, pero alguno podría llegar a salir.

Eso sí, la hinchada busca cambios en los partidos ‘coperos’, por ese motivo quieren al uruguayo. Pero ven a Néstor Gorosito como un entrenador que no le gusta hacer cambios y siempre se mantiene en lo mismo. Por eso dudan que llegue a hacer variantes en este importante duelo que se le viene.

Alianza Lima y su partido más importante del año

Ahora, este juego significa para Alianza Lima su partido más importante de la temporada 2025 hasta de lo que lleva el año. Esto debido a que si consiguen ganar clasificarán a las semifinales de la Copa Sudamericana, quedando entre los cuatro mejores de este certamen internacional. Un logro que sería importante en el tema económico, pero también deportivo.

Por esa razón elegir bien las piezas va a ser clave para los ‘íntimos’, los cuales necesitan mantener la calma y no desesperarse. Sobre todo sabiendo que el juego está empatado. El único cambio confirmado por ahora es Carlos Zambrano que no actuará debido a una expulsión que sufrió en el juego de ida.

