En Universitario de Deportes están encantado con el nivel mostrado por Jairo Vélez en el año, por esa razón quieren mantener al jugador para la siguiente temporada. Pero en este caso el futbolista le pertenece a la Universidad César Vallejo, por lo que tienen que llegar a un acuerdo por el mediocampista nacido en Ecuador.

Aprovechando su viaje a Trujillo para el encuentro frente a UTC, Álvaro Barco aprovechó para comunicarse con los directivos del equipo ‘poeta’. Pues la decisión definitiva de los ‘cremas’ es quedarse con la ficha del mediocampista para la siguiente campaña. La respuesta fue contundente por parte de los trujillanos.

“Universitario de Deportes ya le hizo saber al club César Vallejo que quiere hacer uso de la opción de compra por Jairo Vélez. Aprovechando su presencia en Trujillo, Álvaro Barco conversó al respecto con directivos del club poeta y se quedó en seguir tratando el tema en una semanas más“, dio a conocer el periodista Gustavo Peralta.

Universitario tomó una decisión sobre el futuro de Jairo Vélez (Foto: Getty).

De esta forma la permanencia de Jairo Vélez en Universitario parece asegurada para el próximo año. Tan solo quedan detalles para que se pueda llegar a un acuerdo final. Siendo posiblemente su primer fichaje de la temporada 2026 si se llega a concretar en estas semanas.

Los números de Jairo Vélez en Universitario de Deportes

A lo largo de la temporada Jairo Vélez ha sido un jugador que ha estado saltando del once titular al banco de suplentes. Siempre mostrando un juego ofensivo brillante, ya sea con sus pases o también controlando el balón. Lo cual lo ha hecho un jugador muy pedido por la hinchada para que arranque en la mayoría de partidos.

Hasta la fecha el volante de 30 años tiene un total de 29 partidos disputados, ha gritado 3 goles y ha dado 1 asistencia en 1072 minutos. Tan solo no ha estado en 6 partidos, 2 se quedó en el banco, 3 se perdió por lesión y 1 por suspensión.

Jairo Vélez frente a River Plate (Foto: Getty).

Con Jorge Fossati ha venido jugando los últimos juegos como titular, ya sea como delantero, así como mediocampista ofensivo. La posibilidad de ser un jugador polifuncional lo hace importante en el esquema del uruguayo que siempre lo tiene en consideración.

El valor de Jairo Vélez

Según lo que se puede ver en Transfermarkt, Jairo Vélez tiene un valor de mercado de 600 mil euros. Pero no es la cifra más alta a la que ha llegado, pues con la camiseta de César Vallejo llegó hasta los 700 mil en dos oportunidades, estas fueron a finales del 2023 y 2024.

