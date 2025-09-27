Es tendencia:
Facundo Callejo anotó golazo ante Universitario: Superó a Andy Polo sin problemas y sorprendió a Sebastián Britos

Facundo Callejo no para de anotar goles en Perú y ahora golpeó a Universitario marcando el descuento 2-1 en el Monumental.

Por Aldo Cadillo

Facundo Callejo marcó golazo ante Universitario.
Facundo Callejo es un ticket de gol siempre. Con sus más de 20 goles en la Liga 1 de Perú temporada 2025, el delantero argentino marcó el descuento 2-1 para Cusco FC ante Universitario en el estadio Monumental de Ate.

Demostrando su capacidad, potencia y factor sorpresa, Facundo Callejo ganó en el salto a Andy Polo, cabeceó fuerte el balón y sorprendió al portero Sebastián Britos. Con ello, su gol significó el descuento 2-1 de Cusco FC ante Universitario.

Golazo de Facundo Callejo a Universitario

El gol de Facundo Callejo llegó a los 34 minutos, sirvió para que Cusco FC descuente el marcador y se ponga 2-1 ante Universitario. Anteriormente, Alex Valera había anotado a los 22 y luego Williams Riveros había estirado la ventaja a los 26′.

Pero el tanto de Facundo Callejo le puso mucha tensión al partido y de hecho el primer tiempo terminó 2-1 a favor de Universitario, pero con la sensación de que Cusco FC puede conseguir el empate por la Liga 1.

Recordemos que Universitario y Cusco FC pelean por la cima del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 de Perú. Es más, si los cremas ganan el Clausura serán campeones nacionales, pero si los dorados logran el éxito, forzarán a la definición.

Facundo Callejo ganándole a Andy Polo en el Universitario vs. Cusco FC. (Foto: Cusco FC)

¿Cuánto gana Facundo Callejo?

Facundo Callejo gana 8 mil dólares mensuales con Cusco FC, según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que el delantero argentino se lleva 96 mil dólares por temporada.

Explota el Monumental: Valera y Riveros sorprenden a Cusco FC y ya lo ganan 2-0

Explota el Monumental: Valera y Riveros sorprenden a Cusco FC y ya lo ganan 2-0

¿Hasta cuándo Facundo Callejo tiene contrato con Cusco FC?

Facundo Callejo tiene contrato con Cusco FC hasta diciembre del 2027. Fichado en enero del 2025, el delantero argentino es el más goleadores de la Liga 1 de Perú y vale 350 mil dólares, según información oficial de Transfermarkrt.

Facundo Callejo lleva 21 goles con Cusco FC en el 2025. (Foto: Liga 1)
