Universitario de Deportes buscará mantenerse en la cima del Torneo Clausura 2025 y hoy, sábado 27 de septiembre, afrontará un duelo clave frente a Cusco FC por la fecha 11 de la Liga 1.

El enfrentamiento, que se llevará a cabo en el estadio Monumental, promete ser intenso y decisivo. A continuación, te contamos a qué hora iniciará el cotejo y cómo saldrían al campo los equipos dirigidos por Jorge Fossati y Miguel Rondelli.

A qué hora juega Universitario vs. Cusco FC

El duelo entre ‘merengues’ y ‘cusqueños’, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025, se llevará a cabo este sábado 27 de septiembre. De acuerdo a la programación anunciada por la organización, el encuentro tiene previsto iniciar a las 18:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador.

Mientras que, en países como Bolivia, Chile, Estados Unidos (Miami) y Venezuela arrancará una hora después, es decir, a las 19:00 horas. Por último, en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay la transmisión irá desde las 20:00 horas.

Dónde ver Universitario vs. Cusco FC

El Universitario vs. Cusco FC será transmitido EN VIVO a través de GOLPERU (canal 14 o 714 HD de Movistar TV), bajo la autorización de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Además, el contenido también estará disponible en la plataforma de streaming Movistar TV APP.

Cabe resaltar que, el club ‘merengue’ mantiene un contrato vigente con el Consorcio Fútbol Perú por los derechos de imagen, motivo por el cual, todos los partidos en los que la ‘U’ juegue de local son emitidos por dicha casa televisiva.

Posibles alineaciones de Universitario y Cusco FC

Universitario: Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, César Inga; Jairo Vélez y Alex Valera.

Cusco FC: Pedro Díaz; Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, Carlos Gamarra, Marlon Ruidias; Oswaldo Valenzuela, Carlo Diez, Iván Colman, Pierre da Silva; Lucas Colitto y Facundo Callejo.

