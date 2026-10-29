Dónde ver EN VIVO Sporting Cristal vs. Alianza Lima por la Liga 1: hora, canales de TV y streaming online

Conoce todos los detalles de Sporting Cristal vs. Alianza Lima por Liga 1. Mira dónde ver, a qué hora será, canales TV y el streaming online.

Sporting Cristal y Alianza Lima protagonizan el duelo más atractivo de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1. Este enfrentamiento directo resulta determinante para las aspiraciones de ambos clubes en la recta final de la temporada.

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Ambas escuadras llegan igualadas con 25 puntos en la tabla de posiciones, por lo que una victoria resulta fundamental para no perderle la pisada al líder del torneo.

Entérate dónde ver el Sporting Cristal vs. Alianza Lima por la Liga 1. (Foto: X).

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Alianza Lima?

El partido se juega hoy, jueves 29 de octubre, a partir de las 3:30 p. m. (hora peruana).

Horarios del partido según el país:

Perú, Colombia, Ecuador: 3:30 p. m.

Bolivia, Venezuela, Estados Unidos (Miami/Nueva York): 4:30 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay: 5:30 p. m.

México, Costa Rica: 2:30 p. m.

España: 10:30 p. m.

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Canales de TV para ver el partido EN VIVO

La transmisión en directo por televisión está a cargo de L1 MAX, señal oficial del campeonato peruano. El canal se encuentra disponible en las siguientes parrillas de cableoperadores:

DirecTV: Canales 604 (SD) y 1604 (HD)

Claro TV: Canales 510 (SD) y 525 (HD)

Best Cable: Canal 12

WIN / Mi Fibra: Disponible dentro del paquete contratado

Movistar TV: Canal 14 (SD) y Canal 714 (HD)

¿Dónde ver el streaming online por Liga 1?

Si buscas seguir el encuentro mediante plataformas digitales y dispositivos móviles, existen diversas opciones oficiales disponibles:

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L1 Play: Servicio de suscripción oficial disponible en web y aplicación para Smart TV y dispositivos móviles.

DGO (DirecTV Go): Disponible para los usuarios suscritos a la plataforma de DirecTV.

Movistar TV App: Exclusivo para clientes del servicio de televisión o internet de Movistar.

Fanatiz: Plataforma habilitada para el público que reside en el extranjero.

¿Dónde se jugará el Sporting Cristal vs. Alianza Lima?

El compromiso se disputará en el Estadio Alberto Gallardo, escenario ubicado en el distrito de San Martín de Porres, Lima. El recinto bajopontino albergará este trascendental encuentro donde Sporting Cristal actuará en condición de local.

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