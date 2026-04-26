Atlético Grau se quedó con diez futbolistas por la expulsión de Paulo de la Cruz al minuto 21 del primer tiempo del partido ante Alianza Lima. Se trata del duelo correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 en el Estadio Mansiche de Trujillo. El volante agredió al defensor Mateo Antoni y, tras revisión en la pantalla del VAR, el árbitro Kevin Ortega decidió sacarle la tarjeta roja.

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El partido era parejo hasta los primeros 20 minutos, aunque con el visitante siendo más protagonista con el balón. Aunque, durante un ataque del local, una acción sin balón terminó por frenar las acciones y provocó la intervención del VAR encabezado por Alejandro Villanueva.

Paulo de la Cruz se quería escapar sin pelota esperando un posible pase largo para llegar con ventaja. Sin embargo, se topó con Mateo Antoni y le propinó un fuerte golpe al rostro por el que desató la protesta de jugadores y cuerpo técnico de Alianza Lima.

Kevin Ortega fue llamado por Alejandro Villanueva para que revise la jugada en la pantalla en el campo de juego. Tras una revisión en dos cámaras diferentes, terminó por confirmar la agresión y, por ende, le mostró la tarjeta roja a de la Cruz. Así, Atlético Grau quedó con diez futbolistas, pese a la protesta de los jugadores en el campo y de Gerardo Ameli fuera de él.

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Que Paulo de la Cruz haga esta BURRADA al minuto 20, sin balón y con intención de agredir es de LOCOS.



Futbolistas que hacen esto en partidos importantes no sirven en ningún equipo. Alianza juega con uno más desde los 20’ pic.twitter.com/jQnelR8Ddo — aless (@phodens) April 26, 2026

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