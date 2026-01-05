A Alianza Lima se le cayó el fichaje de un grande de Argentina: el motivo que involucra a Mateo Antoni

El mercado de pases en el fútbol peruano sigue dando sorpresas en este inicio de 2026. Alianza Lima estuvo a punto de concretar la llegada de un defensor de jerarquía proveniente de Independiente de Avellaneda, pero la operación dio un giro inesperado de último minuto.

El refuerzo que casi viene a Alianza Lima

Se trata de Juan Manuel Fedorco, el central argentino que despertó el interés de la directiva blanquiazul. El periodista Matías Martínez, de Radio La Red, confirmó que las negociaciones estuvieron avanzadas, colocando al jugador a un paso de vestir la camiseta íntima en el Estadio de Matute.

Juan Fedorco jugando en Puebla el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. (Photo by Hector Vivas/Getty Images)

Sin embargo, situaciones ajenas a lo deportivo impidieron que el zaguero cruzara la frontera. Fedorco, quien mantiene un contrato vigente con el “Rojo”, decidió finalmente permanecer en Argentina para pelear un lugar en el esquema de su actual club, dejando a Alianza con un vacío por llenar.

Mateo Antoni llegó rápido en su lugar

Ante la caída de este fichaje, la dirección deportiva de Alianza Lima no perdió el tiempo y activó un plan de contingencia inmediato. La prioridad era clara: conseguir un defensor joven, con proyección internacional y que pudiera adaptarse rápidamente a la exigencia de la Liga 1.

Fue así como el nombre de Mateo Antoni apareció en el radar. El uruguayo de 22 años, conocido por su formación de élite y su paso por selecciones juveniles, se convirtió en el objetivo principal. La rapidez de la gestión fue tal que el fichaje se cerró en tiempo récord.

Alianza Lima tiene casi cerrado su plantel

La llegada de Antoni genera una enorme esperanza en la hinchada blanquiazul. A diferencia del perfil de Fedorco, el charrúa aporta una versatilidad táctica única, pudiendo desempeñarse como central zurdo o lateral, una pieza clave para el sistema defensivo que busca el comando técnico.

Juan Fedorco en un partido por la Leagues Cup contra el Seattle Sounders. (Photo by Alika Jenner/Getty Images)

Este movimiento estratégico sugiere que Alianza Lima no solo buscaba cubrir un puesto, sino renovar la energía de su zaga. La juventud de Antoni, sumada a su experiencia en contextos de alta presión, lo posiciona como uno de los refuerzos más prometedores del torneo peruano.

Finalmente, aunque la sombra de Fedorco estuvo cerca, el club íntimo ha logrado asegurar a una joya del mercado sudamericano. Los hinchas ahora esperan con ansias ver a Mateo Antoni en acción, confiando en que este “fichaje relámpago” sea el pilar defensivo que necesitaban para alcanzar el título.

DATOS CLAVES