La gran bomba del fútbol peruano la dio Deportivo Binacional, el cuadro de Juliaca no continuará en la Liga 1. Se confirmó que el cuadro del sur quedó como el primer descendido de la temporada. Esto es un duro golpe que modifica todo lo que se viene jugando hasta el momento. Pero el cuadro celeste no quiere darse por vencido y está buscando mantenerse en Primera.

Para explicar la situación del ‘Poderoso del Sur’ es importante mencionar que volvió a Primera debido a una medida cautelar que logró en la sala de Puno. Este le permitió ser considerado en la Primera División, no obstante ahora última se le revocó esta medida cautelar, quedando sin posibilidad de mantenerse en el torneo nacional. Esto era algo que se sabía que podía pasar en cualquier momento.

Ahora es cuando Deportivo Binacional hará lo imposible para mantenerse en la Liga 1. Por ese motivo mediante un mensaje en sus redes sociales están buscando que se respete los tiempos para ellos lograr impugnar ante esta decisión.

El comunicado de Binacional.

Eso sí, hay que precisar que por el momento la Liga 1 no ha hecho ningún anuncio de la salida de Binacional del torneo. Se espera que esto lo puedan hacer oficial en las próximas horas, sobre todo teniendo en cuenta que tienen un partido este fin de semana. En el caso del ‘Poderoso del Sur’ tiene que visitar a Ayacucho FC, pero aun no ha sido una reprogramación para esa fecha.

Binacional cambia toda la tabla de posiciones

La salida de Deportivo Binacional del torneo cambia absolutamente todo, para comenzar los partidos que se han disputado serán anulados. Esto quiere decir que si jugó con ‘X’ equipo, entonces sea cual sea el resultado no existe, por lo tanto se ha modificado la tabla de posiciones.

Esto deja a Universitario de Deportes como único líder del Torneo Clausura, sacando a Sporting Cristal que venía siendo el primero, pero ahora con este cambio se le restan tres puntos y pasa ser segundo, mientras Cusco FC que era segundo pasa a ser tercero pues también enfrentó a Binacional.

Por otro lado, Binacional al ser el primer equipo que pierde la categoría en la Liga 1, quiere decir que solo quedan dos cupos más para irse al descenso. Modificando esa pelea por los últimos lugares. En este caso el cuadro de Juliaca estaba en la plaza 15 con 23 puntos, a cuatro de la zona de descenso que tenía a Ayacucho FC complicado. Hoy los ‘zorros’ están salvados, mientras Comerciantes Unidos y Alianza Universidad son los candidatos a irse a la B.

