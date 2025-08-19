La situación de la Liga 1 está ‘patas arriba’ en esta temporada 2025 y se viene una bomba que está cerca de estallar. Deportivo Binacional sería el primer equipo que dejaría la Primera División por medio del Poder Judicial. Esto cambiaría mucho la situación de varios equipos en el Torneo Clausura.

Este es un caso especial, pues recordemos que Deportivo Binacional volvió a primera por medio de una orden judicial, pero en este caso se iría de la misma manera. Pasando esto, lo que ocurrirá es que para este segundo torneo del año no se contabilizará ningún partido con este equipo. Si ya se jugó quedará anulado, mientras si todavía un equipo no lo hace no se le programará.

Con esta consigna el equipo más perjudicado de todos es Sporting Cristal, que por ahora es el único de los que está en la pelea arriba que ha logrado jugar con el cuadro de Juliaca. Por ende va a tener una gran desventaja que incluso lo dejará fuera del primer lugar, pues Universitario de Deportes tomaría ese puesto de llegar a confirmarse esta abrupta salida.

¿Cómo quedaría la tabla de posiciones del Torneo Clausura?

El nuevo líder del Torneo Clausura no sería otro que Universitario de Deportes, que sería el más beneficiado con esta decisión. Los ‘cremas’ todavía no han jugado con Binacional, por lo tanto su puntaje sigue igual. Mientras que Sporting Cristal y Cusco FC ya disputaron su juego contra los de Juliaca, por ende esos juegos ya no contarían en la tabla de posiciones.

De esta forma, Universitario salta al primer puesto con un total de 14 puntos, seguido de Sporting Cristal con 13 y cierra el podio Cusco FC con 12. En este caso los cusqueños vencieron 2-0 al “Poderoso del Sur” en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Por su lado, los ‘celestes’ consiguieron un triunfo vital en Juliaca por 1-3 que también sería anulado.

¿Cuándo se confirmará la salida de Deportivo Binacional?

Lo que se ha confirmado es que el mismo Poder Judicial dejó sin efecto la orden judicial que permitía a Binacional jugar en Primera. Al haber dejado sin efecto inmediato la medida cautelar, pues no tendría razón alguna para mantenerse en la profesional. Ahora en la FPF tienen que ser rápidos y tomar una decisión antes del inicio de la fecha número siete.

“Poder Judicial dejó sin efecto la medida cautelar entregada por la Corte Superior de Puno a Binacional para que juegue Liga 1. Con la resolución, club de Juliaca queda sin derecho de jugar Primera División. FPF se reunirá en las próximas horas para resolver el caso“, fue lo que se dio a conocer mediante las redes del periodista Kevin Pacheco.

