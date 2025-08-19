El ambiente en el fútbol peruano se ha caldeado significativamente tras las incisivas declaraciones del periodista Christian Hudtwalcker, quien no dudó en arremeter contra la dirigencia de Universitario de Deportes. Estas críticas, que han encontrado eco en la opinión pública y el respaldo de su colega Eddie Fleischman, surgen a raíz de las insinuaciones del nuevo administrador temporal del club crema, Franco Velazco, sobre una presunta conspiración arbitral que estaría afectando a su equipo.

Christian Hudtwalcker contra Universitario

El punto álgido de la controversia se gestó durante la emisión del programa deportivo “Juego Cruzado”, donde Hudtwalcker, con su característica frontalidad, puso en tela de juicio la postura de Universitario. El periodista estableció una conexión directa y crítica entre las quejas del club sobre el arbitraje y su participación en la reelección de Agustín Lozano como presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

“Si han ido a votar a Agustín Lozano y tienen a Jean Ferrari, ¿de qué mier** se queja Universitario de que lo están desfavoreciendo con los arbitrajes?”, sentenció Hudtwalcker, exponiendo lo que considera una flagrante contradicción en la directiva merengue. Estas declaraciones de Hudtwalcker no fueron gratuitas; se produjeron como una respuesta directa a un mensaje publicado en la red social X por Franco Velazco.

En su tuit, Velazco había expresado: “Cuidado con disfrazar los intereses particulares con incompetencias por el ‘mal uso’ de la tecnología de quienes la manejan. Y después de acuerdos y plataformas de TV, vienen penales a favor en un lado, goles anulados entre otros, etc. ¿Pura coincidencia? La nueva Liga 1 tiene mucho por limpiar o, digamos, por hacer. Hay una consigna, pero nosotros también tenemos la nuestra. ¡Y Dale U!”.

Christian Hudtwalcker pone el tema en la mesa

Este mensaje, cargado de suspicacia y dirigido a la supuesta imparcialidad arbitral y las decisiones en el fútbol peruano, encendió la mecha de la polémica y provocó la contundente réplica de Hudtwalcker. La repercusión de las palabras de Hudtwalcker fue inmediata en el ámbito deportivo nacional. Eddie Fleischman, reconocido periodista deportivo, se unió al debate público, manifestando su completo acuerdo con la intervención de su colega.

Christian Hudtwalcker, periodista peruano. (Foto: X).

La tensión entre la directiva de Universitario de Deportes y la FPF, sumada a las recurrentes acusaciones sobre un posible favoritismo arbitral hacia otros equipos o perjuicios contra el club crema, ha escalado de manera considerable en las últimas semanas. Este escenario ha desatado una intensa y apasionada discusión en el fútbol peruano, con hinchas, periodistas y ex jugadores tomando partido y exigiendo mayor transparencia y equidad en las decisiones arbitrales y federativas. La situación actual augura un prolongado debate sobre la integridad del campeonato y la influencia de las altas esferas del fútbol en el desarrollo de la Liga 1.