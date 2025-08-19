Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga 1

Christian Hudtwalcker se enteró del reclamo de Universitario y los destruyó por apoyar a Agustín Lozano

Fuertes críticas fueron las que recibió Universitario de Deportes. El equipo merengue terminó castigado, por parte de Christian Hudtwalcker.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Christian Hudtwalcker destruyó a Universitario de Deportes.
© Composición BOLAVIPChristian Hudtwalcker destruyó a Universitario de Deportes.

El ambiente en el fútbol peruano se ha caldeado significativamente tras las incisivas declaraciones del periodista Christian Hudtwalcker, quien no dudó en arremeter contra la dirigencia de Universitario de Deportes. Estas críticas, que han encontrado eco en la opinión pública y el respaldo de su colega Eddie Fleischman, surgen a raíz de las insinuaciones del nuevo administrador temporal del club crema, Franco Velazco, sobre una presunta conspiración arbitral que estaría afectando a su equipo.

Publicidad

Christian Hudtwalcker contra Universitario

El punto álgido de la controversia se gestó durante la emisión del programa deportivo “Juego Cruzado”, donde Hudtwalcker, con su característica frontalidad, puso en tela de juicio la postura de Universitario. El periodista estableció una conexión directa y crítica entre las quejas del club sobre el arbitraje y su participación en la reelección de Agustín Lozano como presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

“Si han ido a votar a Agustín Lozano y tienen a Jean Ferrari, ¿de qué mier** se queja Universitario de que lo están desfavoreciendo con los arbitrajes?”, sentenció Hudtwalcker, exponiendo lo que considera una flagrante contradicción en la directiva merengue. Estas declaraciones de Hudtwalcker no fueron gratuitas; se produjeron como una respuesta directa a un mensaje publicado en la red social X por Franco Velazco.

Tweet placeholder
Publicidad

En su tuit, Velazco había expresado: “Cuidado con disfrazar los intereses particulares con incompetencias por el ‘mal uso’ de la tecnología de quienes la manejan. Y después de acuerdos y plataformas de TV, vienen penales a favor en un lado, goles anulados entre otros, etc. ¿Pura coincidencia? La nueva Liga 1 tiene mucho por limpiar o, digamos, por hacer. Hay una consigna, pero nosotros también tenemos la nuestra. ¡Y Dale U!”.

Christian Hudtwalcker pone el tema en la mesa

Este mensaje, cargado de suspicacia y dirigido a la supuesta imparcialidad arbitral y las decisiones en el fútbol peruano, encendió la mecha de la polémica y provocó la contundente réplica de Hudtwalcker. La repercusión de las palabras de Hudtwalcker fue inmediata en el ámbito deportivo nacional. Eddie Fleischman, reconocido periodista deportivo, se unió al debate público, manifestando su completo acuerdo con la intervención de su colega.

¿El Clásico tendrá un ganador inesperado? La sorprendente predicción de Santiago González que todos comentan

ver también

¿El Clásico tendrá un ganador inesperado? La sorprendente predicción de Santiago González que todos comentan

Christian Hudtwalcker, periodista peruano. (Foto: X).

Christian Hudtwalcker, periodista peruano. (Foto: X).

Publicidad
Con el descenso de Binacional y Universitario líder, así quedaría la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

ver también

Con el descenso de Binacional y Universitario líder, así quedaría la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

La tensión entre la directiva de Universitario de Deportes y la FPF, sumada a las recurrentes acusaciones sobre un posible favoritismo arbitral hacia otros equipos o perjuicios contra el club crema, ha escalado de manera considerable en las últimas semanas. Este escenario ha desatado una intensa y apasionada discusión en el fútbol peruano, con hinchas, periodistas y ex jugadores tomando partido y exigiendo mayor transparencia y equidad en las decisiones arbitrales y federativas. La situación actual augura un prolongado debate sobre la integridad del campeonato y la influencia de las altas esferas del fútbol en el desarrollo de la Liga 1.

manuel alejandro carranza salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
Lee también
¿Universitario continuará con GOLPERU la próxima temporada? Habría una luz de esperanza
Universitario

¿Universitario continuará con GOLPERU la próxima temporada? Habría una luz de esperanza

Campeón nacional del fútbol peruano a un paso de descender por decisión de la Liga 1
Liga 1

Campeón nacional del fútbol peruano a un paso de descender por decisión de la Liga 1

La pista que dio Ferrari sobre el próximo DT de Perú
Selección Peruana

La pista que dio Ferrari sobre el próximo DT de Perú

Binacional lanza advertencia tras caída inesperada en Liga 1: ¿qué pasará ahora?
Liga 1

Binacional lanza advertencia tras caída inesperada en Liga 1: ¿qué pasará ahora?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo