¡Oficial! Alianza Lima tiene nuevo fichaje y causa revuelo en la Liga 1

Días de máximo movimiento en Alianza Lima. Siguiendo con su política de tener a los mejores, el cuadro íntimo concretó el fichaje de Gianfranco Chávez y ahora logró uno más. Así es, La Victoria tiene un nuevo elemento que se une para fortalecer a la institución.

La primicia la brindaron los conocidos periodistas deportivos Kevin Pacheco y Fernanda Huapaya. Teniendo los dos la misma información, ambos comentaron que Alianza Lima fichó a Franco Navarro Mandayo para el puesto de Gerente Deportivo del club íntimo.

Así pues, Kevin Pacheco brindó la información sobre el nuevo fichaje de Alianza Lima: “Franco Navarro Mandayo es el nuevo gerente deportivo de Alianza Lima. Vuelve al club blanquiazul luego de 13 años, ahora con una función gerencial. Su última labor fue la de gerente de Selecciones. Antes fue jefe de Desarrollo en la Federación, donde trabajó 8 años”.

De igual modo, la periodista Fernanda Huapaya también comentó el nuevo fichaje que hará Alianza Lima y reveló desde cuándo empezará a desempeñar su cargo de Gerente Deportivo: “Alianza Lima tendrá a Franco Navarro Mandayo como nuevo Gerente Deportivo. Hasta hace poco fue Gerente de Selecciones de la FPF. Iniciará labores desde la próxima semana”.

Franco Navarro Mandayo fichó por Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿Quién es Franco Navarro Mandayo?

Franco Navarro Mandayo es actual directivo deportivo de Alianza Lima y también es un exfutbolista profesional. Hijo de la leyenda Franco Navarro, dio sus primeros pasos en el fútbol en la Academia Tito Drago. Tras ello, debutó como profesional en Cienciano en el 2008, luego se fue al Club Brujas de Bélgica y más tarde volvió para jugar por Sporting Cristal, Total Chalaco y Cienciano. Fue fichado por Independiente en el 2011, posteriormente volvió al Perú, jugó en Alianza Lima y se retiró con la camiseta de Deportivo Municipal.

¿Qué estudio Franco Navarro Mandayo?

Tras retirarse del fútbol, Franco Navarro Mandayo estudió un MBA en Dirección de Entidades Deportivas por la Universidad Europea de Madrid y también es bachiller de la Universidad de Lima. Actualmente está dedicado a la Gestión de Entidades Deportivas y acaba de dejar de ser Gerente de Selecciones Nacionales de la Federación Peruana de Fútbol. Además, será el nuevo gerente deportivo de Alianza Lima.

¿Por qué Alianza Lima fichó a Franco Navarro Mandayo?

Alianza Lima explicó en sus redes sociales que fichó a Franco Navarro Mandayo para el puesto de gerente deportivo tras un riguroso proceso de selección. Además, comentaron que se realizó una evaluación integral de su perfil y se valoró especialmente su ADN blanquiazul, su amplia experiencia en gestión deportiva y su sólida formación académica.