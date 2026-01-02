Arley Rodríguez vuelve al fútbol peruano y lo hace con polémica incluida. El delantero colombiano será anunciado como nuevo refuerzo de FC Cajamarca, club que en las últimas semanas se ha convertido en un claro enemigo deportivo de Alianza Lima, tanto por sus fichajes como por sus mensajes cargados de indirectas.

El atacante se sumará a un plantel que ya cuenta con nombres pesados y conocidos en Matute como Pablo Lavandeira y Hernán Barcos, dos futbolistas con pasado blanquiazul. La presencia de Arley Rodríguez refuerza la idea de que FC Cajamarca quiere dar un golpe mediático y competitivo en la Liga 1, armando un equipo con experiencia y roce internacional.

Sin embargo, el contexto no es neutro. FC Cajamarca quedó en el centro de la polémica tras presentar a Hernán Barcos utilizando términos como “depredador” y “guerrero”, palabras históricamente asociadas a Paolo Guerrero, ídolo y capitán de Alianza Lima. Para muchos hinchas, fue una provocación directa que elevó la tensión entre ambos clubes.

Ahora, con la llegada de Arley Rodríguez, el mensaje se potencia. El colombiano también tuvo vínculos emocionales con el fútbol peruano y sabe lo que significa enfrentar a Alianza Lima. En Cajamarca no solo apuestan por lo futbolístico, sino también por construir un relato desafiante, posicionándose como un rival incómodo y con identidad provocadora.

Arley Rodríguez será nuevo jugador de FC Cajamarca. (Foto: X)

Los números de Arley Rodríguez en el 2025

Arley Rodríguez llega a FC Cajamarca tras su paso por Real Cartagena, de la Segunda División del Fútbol de Colombia. En la temporada 2025 sumó 28 partidos, anotó 2 goles y dio 3 asistencias.

Así, FC Cajamarca sigue consolidándose como un antagonista declarado de Alianza Lima, mientras suma nombres con pasado íntimo y discursos cargados de simbolismo. Arley Rodríguez vuelve al Perú, pero lo hace desde la vereda opuesta, en un club que no solo quiere competir, sino también incomodar.

Arley Rodríguez festejando título con Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

¿En qué club jugará Arley Rodríguez en el 2026?

Arley Rodríguez tiene todo listo para ser nuevo jugador de FC Cajamarca para la temporada 2026, solo se espera el anuncio oficial del plantel de la Liga 1.

¿Cuánto vale actualmente Arley Rodríguez?

Arley Rodríguez vale 150 mil euros actualmente a sus 32 años. Hay que mencionar que su mejor momento fue cuando llegó a estar cotizado en 1 millón de euros allá por el 2018 cuando tenía 24 años.

Datos claves

Arley Rodríguez es el nuevo refuerzo del FC Cajamarca para la temporada de la Liga 1.

El delantero colombiano sumó 28 partidos, 2 goles y 3 asistencias durante el año 2025.

El plantel incluye a los exjugadores de Alianza Lima, Pablo Lavandeira y Hernán Barcos.

