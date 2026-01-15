Canal exclusivo para ver Universitario vs. Sport Boys en el primer amistoso de pretemporada

Universitario de Deportes iniciará su pretemporada 2026 con un partido amistoso frente a Sport Boys. El equipo de Javier Rabanal se enfrentará al cuadro ‘chalaco’ a puertas cerradas en el complejo de Campo Mar, pero los hinchas podrán seguir el encuentro a través de la transmisión en vivo que el club realizará por su canal de YouTube.

Los hinchas del tricampeón nacional esperan con entusiasmo ver cómo funciona el equipo de manera colectiva, así como el desempeño individual de los nuevos refuerzos, quienes llegaron para cubrir las bajas de algunos titulares que no renovaron para la nueva temporada.

Así podrás ver el amistoso entre Universitario y Sport Boys

La transmisión del amistoso entre Universitario y Sport Boys por el canal oficial de YouTube de la ‘U’ estará disponible únicamente para usuarios que sean miembros. Los hinchas interesados pueden suscribirse por 15 soles al mes para acceder al partido.

¿Cuándo juega Universitario vs. Sport Boys?

El amistoso entre Universitario y Sport Boys se llevará a cabo este sábado 17 de enero desde las 10:30 horas de Perú. Este será el primero de los tres partidos de preparación que el equipo de Ate tiene programados —incluyendo el enfrentamiento ante la U. de Chile por la Noche Crema— antes de su debut en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Recordemos que, los ‘merengues’ también se medirán ante Melgar el próximo martes 20 de enero en las instalaciones del estadio Monumental, a partir de las 10:30 horas. Si bien no se ha confirmado por dónde se podrá ver, lo más probable es que también sea mediante su cuenta oficial de YouTube.

El gran atractivo del mes será el partido contra la U. de Chile, que se jugará el sábado 24 de enero en el coloso de Ate desde las 20:00 horas. Este encuentro contará con presencia de público y su transmisión estará a cargo de TV Perú (canal 7 de señal abierta).

DATOS CLAVES

Universitario enfrentará a Sport Boys este sábado 17 de enero a las 10:30 horas.

El partido será transmitido en YouTube exclusivamente para quienes paguen la membresía de 15 soles.

El equipo de Javier Rabanal jugará la Noche Crema contra U. de Chile el 24 de enero.

