Celebran en el Rímac: la gran noticia en Sporting Cristal para el clásico ante Alianza Lima

Las buenas nuevas llegan a la interna de Sporting Cristal y empezaron a sacar ventaja en la previa del duelo ante Alianza Lima en el Estadio Alberto Gallardo.

Se viene el gran partido de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Sporting Cristal recibe a Alianza Lima en el Estadio Alberto Gallardo y en la previa son los rimenses quienes gozan de una tremenda noticia para pensar en que el triunfo realmente es posible. A diferencia de los blanquiazules y de un presente con altibajos en el aspecto físico, existe positivismo en el Rímac.

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Resulta que Sporting Cristalno tiene jugadores lesionados ni tampoco suspendidos para el encuentro de hoy ante Alianza Lima. Es más, cuando muchos pensaron que Yoshimar Yotún, Santiago González y Cristiano Da Silva podrían perderse el duelo al estar en capilla desde hace un par de semanas, ninguno fue amonestado y serán titulares a como de lugar.

Fuente: Getty Images.

Ahora, hay una gran verdad. Futbolistas como Ian Wisdom, Christofer Gonzáles y Renato Solís siguen estando apartados de las planificaciones de Roberto Mosquera. Estos tres protagonistas prácticamente no han sido recurrentes en el Torneo Clausura 2026 por distintas lesiones y estar en procesos de recuperación, así que no son tomados como sensibles bajas.

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Las ausencias de Alianza Lima para visitar a Sporting Cristal

En comparación de la buena noticia que tiene muy entusiasmado a Sporting Cristal, en la interna de Alianza Lima han estado conviviendo con las lesiones durante las últimas semanas. Dicho esto, existe una lista de hasta siete jugadores que no podrán estar presentes el día de hoy en el Estadio Alberto Gallardo ya que incluso algunos fueron relegados por Pablo Guede.

Dentro de los protagonistas sentidos físicamente tenemos a Esteban Pavez, Mateo Antoni y Paolo Guerrero, quienes quedaron descartados para el clásico y podrán acompañar a la plantilla como apoyo moral. Por otro lado, nombres como los de Piero Cari, Josué Estrada, Cristian Neira y D’Alessandro Montenegro no forman parte de la nómina por decisión del comando técnico.

Fuente: Getty Images.

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¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026?

13:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

14:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

15:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

16:30 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

17:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

21:30 | España

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026?

Movistar TV | Canal 14 SD y 714 HD

DSports | Canal 604 SD y 1604 HD

Claro TV | Canal 10 SD y 510 HD

Best Cable | Canal 12

Latin Cable | Canal 23 SD y 40.3 HD

Cable Mundo Perú | Canal 3 SD y 3.3 HD

Cable Visión Perú | Canal 49 SD y 49.1 HD

Zapping | Canal 32

DATOS CLAVES

Sporting Cristal jugará sin lesionados ni suspendidos en el Estadio Alberto Gallardo hoy.

jugará sin lesionados ni suspendidos en el hoy. Alianza Lima sufre siete bajas, incluyendo a los lesionados Paolo Guerrero y Esteban Pavez .

sufre siete bajas, incluyendo a los lesionados y . 15:30 horas es el inicio del clásico por el Torneo Clausura 2026 en Perú.