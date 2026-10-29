Por qué Mr. Peet no narra en Sporting Cristal vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026

Se confirmó que Peter Arévalo no estará al frente de la transmisión del clásico entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima en el Estadio Alberto Gallardo. Conoce los detalles.

Cada vez queda menos para que empiece a rodar el balón en el Estadio Alberto Gallardo. Sporting Cristal y Alianza Lima se volverán a ver las caras en esta temporada 2026 y todo está absolutamente listo para apreciar un gran partido. Es más, la transmisión de L1 MAX también prepara una cobertura muy especial, en donde sorpresivamente no estará Peter Arévalo como narrador.

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Fuente: A Presión.

Siendo el relator oficial de Alianza Lima cada que vez que juegan en el Torneo Clausura 2026, en esta oportunidad no será el popular ‘Mr. Peet’ quien esté al frente de la transmisión en el Estadio Alberto Gallardo. Si bien no existe una razón como tal para conocer dicho cambio, se estima que la localía de Sporting Cristal prevalecería ante un narrador mucho más imparcial.

Como bien sabemos, y no es secreto para nadie, Peter Arévalo es hincha acérrimo de Alianza Lima y siempre es muy cuestionado por sus relatos con el equipo de sus amores. A pesar de no afectarle para nada estas críticas, todo parece indicar que desde L1 MAX prefieren evitar complicaciones con los aficionados de Sporting Cristal en las tribunas del Estadio Alberto Gallardo.

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En base a dicha información, el relator del partido de hoy jueves 29 de octubre desde las 15:30 horas en el Estadio Alberto Gallardo será Harold García. Además, los comentarios estarán a cargo de Diego Rebagliati, Erick Delgado y Henry Quinteros. Por otro lado, Percy Ramos, Ana Lucía Rodríguez y Romina Vega serán los periodistas encargados de la información a ras de campo.

Posibles alineaciones de Sporting Cristal vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026

Sporting Cristal | Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano; Yoshimar Yotún, Agustín Álvarez Wallace; Santiago González, Maxloren Castro, Luis Iberico y Michael Hoyos. DT: Roberto Mosquera.

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Alianza Lima | Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Marco Huamán; Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Alan Cantero, Jairo Vélez; Eryc Castillo y Federico Girotti. DT: Pablo Guede.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026?

13:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

14:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

15:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

16:30 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

17:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

21:30 | España

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026?

Movistar TV | Canal 14 SD y 714 HD

DSports | Canal 604 SD y 1604 HD

Claro TV | Canal 10 SD y 510 HD

Best Cable | Canal 12

Latin Cable | Canal 23 SD y 40.3 HD

Cable Mundo Perú | Canal 3 SD y 3.3 HD

Cable Visión Perú | Canal 49 SD y 49.1 HD

Zapping | Canal 32

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