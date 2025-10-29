Christian Cueva dejaría Ecuador para jugar en la Liga 1: “Ya están hablando sus abogados”

Todo indica que la etapa de Christian Cueva en Emelec ha llegado a su final, por lo menos es lo que se está dando a entender con los rumores. Resulta que el mediocampista nacional está en conversaciones con varios equipos de la Liga 1 para su vuelta al fútbol peruano. Se han dado detalles que probablemente en Ecuador no estén muy felices de escuchar.

Si bien no se han dado los nombres de los equipos a los que podría llegar el próximo año, se ha conocido por el ex-portero, Diego Penny, que serían 2 clubes de Lima interesados en Cueva. Si bien Sport Boys es del Callao, es uno de los que está interesado. El otro sería Universitario de Deportes, que tiene fuerte rumores que podría vestirse de ‘crema’.

En el programa ‘Mano a Mano’, el popular ‘Libélula’ dio más detalles con respecto al futuro de ‘Aladino’. “Se sumó un equipo más de Lima ya están hablando sus abogados con dos equipos de Lima. Tiene que venir a Lima para reunirse y ver porque él está en Ecuador”, fue lo que terminó explicando.

Ahora, también explicó que es lo que debe hacer el mediocampista nacional para poder tomar una mejor decisión. “El Enano tiene que venir a Lima y hablar con estos dos equipos”, sentenció.

¿Por qué Christian Cueva dejaría Emelec?

La razón principal por la que Christian Cueva está pensando en dejar Emelec es por problemas económicos del club ‘Bombillo’. No están haciendo los pagos a tiempo, lo que ha hecho que varios jugadores estén muy molestos con la situación, es por ese motivo que algunos ya están viendo como hacer para poder irse la próxima temporada.

Uno de estos es ‘Aladino’, que incluso es de los mejores pagados del club. Soltaron un buen dinero para poder tenerlo en Ecuador, pero ahora en solo 6 meses de haberlo contratado, podría terminar de marcharse, aunque este tema no es para nada sencillo.

Por ahora Cueva tiene contrato con Emelec, tendría que romperlo o lograr que el club lo deje ir gratis para que vuelva al Perú. Esta es la única manera para que pueda irse a otro equipo. Claro, también existe la chance de la compra de su ficha, pero eso es complicado que un club nacional lo haga.

