Emelec logró vencer por penales a Guayaquil City y pasó a las semifinales de la Copa Ecuador. Pero, ante de lograr la clasificación, un gran momento de tensión se vivió cuando Christian Cueva remató su penal.

Ingresando en el segundo tiempo del partido entre Emelec vs. Guayaquil City, Christian Cueva estuvo peleado con el balón y nada le salía. Tras el pitazo final, la definición de penales llegó y el peruano remató el cuarto del ‘Bombillo’.

Lastimosamente para Christian Cueva, su remate fue muy suave, avisado y atajado sin ninguna dificultad por el portero Rodrigo Perea. Tras ello el volante peruano se lamentó el resultado y los hinchas de Emelec explotaron por redes sociales.

El usuario Dante colocó en la red social X que “mal cobrado el penal de Christian Cueva”. Mientras que el usuario Rodolfo Vintimilla escribió: “Cueva tiene que retirarse del fútbol. Una payasada lo que hace en el penal”.

Hinchas de Emelec se quejaron de Cueva tras penal fallado. (Foto: X)

Christian Cueva falló penal con Emelec

Christian Cueva no pudo convertir su penal con Emelec ante Guayaquil City por los cuartos de final de la Copa Ecuador. Si bien al final el ‘Bombillo’ logró ganar 2-0 y avanzar de ronda, las críticas para el peruano fueron muchas.

Y es que más allá de fallar su penal, Christian Cueva se vio molesto con el balón, casi se pelea con el árbitro y además se le vio subido de peso. Si bien llegó como una gran solución, ahora mismo es un gran problema.

¿Cuánto gana Christian Cueva?

Christian Cueva gana 30 mil dólares mensuales en Emelec, según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que el volante se lleva 360 mil dólares por temporada.

¿Hasta cuándo Christian Cueva tiene contrato con Emelec?

Christian Cueva tiene contrato con Emelec hasta junio del 2026, según información oficial de Transfermarkt. Pero se sabe que el volante quiere dejar el equipo de Ecuador por diversos problemas dirigenciales.