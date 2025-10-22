¿Por regresar a la Liga 1? La durísima crítica que recibió Christian Cueva por un histórico de Emelec: “No tiene gran dinámica”

Para nadie es ninguna novedad que Christian Cueva no atraviesa un buen momento en Emelec. Quizá no tanto por las críticas que haya podido recibir por la prensa deportiva o por los hinchas debido a sus rendimientos en el campo de juego, sino más bien se habla bastante de sus constantes dolencias físicas y lesiones que lo han marginado de las planificaciones estelares del comando técnico. A raíz de ello es que un histórico del club salió a evidenciar un factor.

Y es que nadie puede dudar de la enorme calidad y jerarquía que tiene Christian Cueva con el balón y lo que es capaz de hacer cuando realmente está enfocado en sus objetivos, pero sin una preparación física importante y realmente consciente es muy complicado que este escenario positivo pueda darse. Así también lo entiende Carlos Torres Garcés, exvolante y uno de los históricos del Emelec, quien notó dicho aspecto perjudicial en el presente del volante peruano.

“Para mí, Christian Cueva tiene una técnica eficiente. Es un jugador muy inteligente, tiene un sentido de juego y una anticipación muy interesante, pero en el punto de vista físico, es un futbolista que tiene muchísimos inconvenientes. Ustedes que ahora hablan de la data, que miran un partido de fútbol, él tiene poco contacto con el balón y eso significa que Emelec tiene menos posibilidades porque él tiene menos situaciones de balón”; enfatizó Carlos Torres Garcés en una reciente entrevista con el medio ‘KCH Radio‘.

¿Carlos Torres Garcés quiere que Christian Cueva deje las filas de Emelec?

Al ser consultado sobre la posibilidad de que Christian Cueva pueda ser transferido a otro equipo, ahora que justamente se ha hablado tanto en las últimas semanas respecto a las chances que tendría de volver a la Liga 1, Carlos Torres Garcés no quiso entrar mucho en esos detalles y se animó a sostener lo que deberían realizar los entrenadores de turno para que el mediocampista peruano sea capaz de evidenciar el 100% de su aspecto físico.

Fuente: Emelec

“Y eso no es por su capacidad ni talento, sino porque físicamente no tiene una gran dinámica en los partidos. Si los entrenadores entienden, a él no hay que enseñarle a jugar, sino que hay que prepararlo físicamente para que desarrolle todo su talento”; concluyó con sus apreciaciones el exmediocampista de Emelec y quien por cierto supo ser campeón con el ‘Bombillo‘ en la temporada 1979 como jugador para luego también hacerlo como director técnico en 1981.

Las posibilidades de que Christian Cueva realmente pueda regresar a la Liga 1

Durante los últimos días se pudo conocer la reciente información de que Sport Boys está interesado en contar con los servicios de Christian Cueva pensando en la temporada 2026. Todavía no hay nada confirmado al respecto, aunque parece una situación muy complicada ya que el volante tiene contrato con Emelec hasta mediados del próximo año y tendría que darse un pago económico de por medio. Veremos qué sucede en las siguientes semanas y si es que realmente existe el escenario de que el popular ‘Aladino’ pueda regresar a la Liga 1.

Fuente: @DiegoSotomayor7

