En Sport Boys confirmaron el interés por Christian Cueva, pero pusieron una condición: “Será una evaluación”

Durante las últimas horas se pudieron conocer algunas informaciones y rumores sobre un presunto interés de Sport Boys por los servicios de Christian Cueva, quien actualmente pertenece a las filas de Emelec. Si bien todavía no hay ofertas ni conversaciones concretas al respecto, desde la directiva rosada no han dudado dos veces en confirmar que el volante gusta en la interna, aunque a la vez alertaron sobre una condición muy importante para tenerlo en cuenta.

En esta oportunidad fue Martín Noriega, administrador provisional de Sport Boys, quien dio detalles sobre el asunto y evidenció que sí estarían interesados en el fichaje de Christian Cueva si es que las condiciones empiezan a darse. Además, dejó muy en claro que efectivamente tendrían que ajustarse a unas respectivas evaluaciones para que tampoco se les vaya a escapar de las manos con una premisa que será obligatoria a como de lugar.

“Todo aquel cuyos objetivos, cuyos propósitos, intereses, sean los del Sport Boys, son bienvenidos. Eso es lo que fundamentalmente hay que revisar. ¿A qué peruano no le gusta el juego de Christian Cueva? Por supuesto que sí, pero eso va a obedecer a las características de los jugadores que tengamos que sumar al club. Eso será una evaluación al terminar el campeonato”; comentó Martín Noriega en una reciente conversación con los medios deportivos a nivel local.

¿Cuál es la actualidad de Christian Cueva en Emelec y hasta cuándo es su contrato?

Christian Cueva no juega un partido oficial con camiseta de Emelec desde el pasado 14 de septiembre cuando cayeron goleados por 4-0 frente a Barcelona SC en el clásico del fútbol ecuatoriano. El volante nacional sufrió un desgarro y las últimas informaciones que llegan del extranjero aseguran que estaría recuperado para volver el día de mañana cuando enfrenten a Aucas por la LigaPro en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, ya sea de titular o desde el banco de suplentes.

Fuente: Emelec

En cuanto al aspecto contractual del popular ‘Aladino’ con el equipo de Guayaquil, es importante mencionar y recordar que el acuerdo es hasta mediados del año 2026 y no sería tan sencillo que pueda volver a la Liga 1 si es que así lo quisiera de inmediato. Ahora, los problemas financieros de Emelec podrían significar un cambio abrupto en el futuro cercano del futbolista, por lo que quedaría esperar qué sucede en las próximas semanas.

¿Cuándo y a qué hora es el próximo partido de Sport Boys por el Torneo Clausura 2025?

En el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025, Sport Boys enfrentará a FBC Melgar el próximo lunes 20 de octubre a las 18:00 hora local y el duelo se jugará en el Estadio Miguel Grau del Callao. La transmisión oficial estará a cargo de las señales de ‘GOLPERÚ‘ y ‘Movistar TV App‘. Además, disfrutarás de cualquiera de las incidencias por medio de ‘Bolavip Perú‘.

¿En qué puesto está Sport Boys en el Torneo Clausura y en el Acumulado 2025?

