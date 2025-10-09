Conmebol empezó a actuar de manera fuerte y drástica. Con el poder que tiene para ejecutar decisiones, ahora el máximo ente del fútbol Sudamericano tuvo una exigencia con Universitario y el cuadro crema la cumplió.

Publicidad

Publicidad

Sucede que Conmebol trabaja con mucha anticipación la ejecución de todos los torneos que organiza. De esta forma, el máximo ente del fútbol Sudamericano tocó la puerta de Universitario y le dio una orden que cumplir.

Resulta que Universitario tendrá que mejorar el gramado del Estadio Monumental para albergar la final de la Copa Libertadores 2025. Ante esto, el cuadro crema no podrá usar el Monumental, situación que podría complicarlo en la recta final del Torneo Clausura de la Liga 1.

“El cambio de escenario para el partido ante Ayacucho FC (fecha 15) se debe a un pedido de CONMEBOL, dado que se necesita un plazo prudente para tratar el gramado del Estadio Monumental y dejarlo en óptimas condiciones para la final de la Copa Libertadores”, comunicó Franco Velazco Imparato, administrador de Universitario.

Publicidad

Publicidad

Liga 1 confirmó el estadio del Universitario vs. Ayacucho. (Foto: Liga 1)

¿Por qué Universitario cambió su localía ante Ayacucho?

Universitario no jugará en el Monumental ante Ayacucho puesto que Conmebol le solicitó el estadio para hacer modificaciones en el césped, todo esto en el marco de la final de la Copa Libertadores 2025.

Así lo comunicó Franco Velazco Imparato, administrador de Universitario. El directivo empleó sus redes sociales para dar a conocer la noticia y también determinó que el partido entre Universitario vs. Ayacucho se jugará en el Nacional.

Publicidad

Publicidad

Conmebol confirmó que el Monumental albergará la final de la Copa Libertadores 2025. (Foto: Copa Libertadores)

¿Cuándo y a qué hora juegan Universitario vs. Ayacucho?

Universitario juega ante Ayacucho este lunes 20 de octubre en el estadio Nacional desde las 8:15 PM. El partido es válido por la fecha 15 del Torneo Clausura y podría definir el futuro del cuadro crema.

ver también El ‘Tri’ de Universitario es inevitable, pero la dura crítica de un histórico respecto al nivel internacional: “No nos alcanza”

¿En qué canal ver Universitario vs. Ayacucho?

El partido entre Universitario vs. Ayacucho se podrá ver en vivo y en directo por la señal de GOLPERU (canal 14 de Movistar Deportes). Además, podrás contar con los detalles gratis en el minuto a minuto de Bolavip Perú.

Publicidad

Publicidad