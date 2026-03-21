Crece el mal momento de Hernán Barcos con FC Cajamarca: “No puede ser que sigamos así”

FC Cajamarca se perfilaba como uno de los protagonistas de la actual temporada del fútbol peruano. No obstante, el conjunto liderado por Hernán Barcos continúa acumulando derrotas y hoy se encuentra en los últimos lugares de la tabla de la Liga 1.

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Tras la dura goleada sufrida ante Cienciano en Cusco, el ‘Pirata’ evidenció su malestar por el complicado momento que atraviesa el cuadro cajamarquino en el Torneo Apertura.

El lamento de Hernán Barcos tras nueva derrota de FC Cajamarca

“Es difícil. Hoy salió todo mal desde el primer minuto, pero hay que seguir trabajando. Me quedo con el segundo tiempo del equipo, que se entregó. Más allá de toda adversidad, el equipo mostró dignidad y eso habla bien de nosotros como grupo”, expresó en diálogo con ‘L1 Max’.

En esa línea, Hernán Barcos —máximo artillero del equipo con seis tantos— exhortó a los hinchas a seguir respaldando al plantel y, a la vez, reconoció que es momento de realizar ajustes.

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“Con un jugador menos y un gol a los 2 minutos, en una cancha como esta, te complica. Pero queda en nosotros salir de esta situación. A la hinchada le digo que confíe en nosotros, algo tiene que cambiar, no puede ser que sigamos así”, añadió.

Finalmente, el delantero de 41 años destacó la necesidad de definir cuanto antes al nuevo DT para lo que resta de la Liga 1. “Ahora tenemos varios días para descansar, enfriar la cabeza y para trabajar, que se vienen 9 finales para nosotros. Que venga un entrenador que nos dé una mano y poder salir de esta situación”.

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Así va FC Cajamarca en la tabla de posiciones

Pos. Equipo PJ PG DG Pts 1. Los Chankas 7 5 6 17 2. Alianza Lima 7 5 6 17 3. Cienciano 8 5 9 16 4. Universitario 7 4 4 14 5. UTC 7 4 2 13 6. Sporting Cristal 7 3 5 11 7. Melgar 8 3 2 11 8. Comerciantes Unidos 7 3 0 10 9. Juan Pablo II 7 3 -3 10 10. Alianza Atlético 7 2 1 9 11. ADT 8 2 -2 9 12. Cusco FC 7 2 -1 7 13. Sport Huancayo 7 2 -1 7 14. CD Moquegua 7 2 -7 7 15. Deportivo Garcilaso 7 1 -2 6 16. Atlético Grau 7 1 -5 5 17. Sport Boys 7 1 -6 5 18. FC Cajamarca 8 1 -6 5

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