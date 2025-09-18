Es tendencia:
Cusco FC líder tras empate entre Garcilaso y Melgar: así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura y la Acumulada tras la fecha 9

Deportivo Garcilaso y Melgar igualaron en Cusco en el final de la fecha 9. Así las posiciones se movieron en el Clausura y hay nuevo líder.

Por Hugo Avalos

© Liga 1Garcilaso no pudo ante Melgar y Cusco FC está solo arriba.

La fecha 9 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 es historia, con la particularidad de que tanto Universitario de Deportes y Alianza Lima no vieron acción. Esto fue bien aprovechado por Cusco FC, que ganó en su visita a Ayacucho FC y es líder del certamen, luego del empate 1-1 entre Deportivo Garcilaso y Melgar. En la Tabla Acumulada, sigue mandando la U.

Cusco FC aprovechó su oportunidad y en su visita a Huamanga, venció 1-0 a Ayacucho FC con gol de Lucas Colitto tras pase del goleador del torneo Facundo Callejo. Gracias a este resultado, se subió a lo más alto del Torneo Clausura 2025, ya que Universitario tuvo fecha libre.

A su vez, el equipo de Miguel Rondelli está en el primer lugar en completa soledad, ya que Deportivo Garcilaso no pudo igualarlo. Tenía la chance de acompañarlo en la cima del Clausura, pero empató 1-1 ante Melgar en el Inca Garcilaso de la Vega de Cusco.

El conjunto de Carlos Bustos se adelantó en el partido con un gol de Francisco Arancibia, pero no pudo aguantar el resultado. En el segundo tiempo, los de Juan Máximo Reynoso llegaron al empate de la mano de Matías Lazo. Con el 1-1, quedó en el tercer lugar de la tabla del Clausura por detrás de Cusco y Universitario.

En el otro partido jugado este jueves 18 de setiembre, Atlético Grau le ganó 2-0 a Alianza Universidad con goles de José Bolívar y Paulo de la Cruz. El resultado le permite al equipo de Ángel David Comizzo escalar posiciones y acomodarse en mitad de tabla, mientras que los de Roberto Mosquera siguen sufriendo con la zona de descenso.

Cabe recordar que tanto Universitario como Juan Pablo II College tuvieron libre en esta fecha 9. En tanto, quedó postergado el partido entre Alianza Lima y Los Chankas debido a la participación de los Íntimos en la Copa Sudamericana.

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú

POSEQUIPOSPTSPJPGPEPPDG
1Cusco FC197610+8
2Universitario188530+8
3Deportivo Garcilaso179450+6
4Sporting Cristal158431+10
5Cienciano128332+5
6Alianza Lima128332+1
7Los Chankas127403-3
8Comerciantes Unidos1183230
9Atlético Grau1083140
10FBC Melgar109243-2
11ADT108314-4
12Alianza Universidad109315-6
13Juan Pablo II College97232-1
14Sport Huancayo99234-3
15Alianza Atlético771420
16Ayacucho FC78215-4
17Sport Boys59126-8
18UTC Cajamarca27025-7
Así quedó la tabla acumulada de la Liga 1 Perú 2025

POSEQUIPOSPTSPJPGPEPPDG
1Universitario5726176334
2Cusco FC5325165422
3Alianza Lima4926147513
4Sporting Cristal4726145717
5Deportivo Garcilaso4427128715
6Alianza Atlético4125125810
7FBC Melgar4127101166
8Sport Huancayo392711610-1
9Cienciano352681179
10Los Chankas3525988-4
11ADT34269710-10
12Atlético Grau32268810-1
13Juan Pablo II College28257711-9
14Sport Boys25276714-10
15Comerciantes Unidos22265714-14
16Ayacucho FC22266416-17
17Alianza Universidad21275616-23
18UTC Cajamarca21255614-24
hugo avalos
Hugo Avalos
