¿Facundo Callejo jugará en Universitario? Las ofertas que recibió el goleador de Cusco y la Liga 1

Facundo Callejo ha sido uno de los nombres más destacados de la Liga 1 en esta temporada. Con un rendimiento sobresaliente en Cusco FC, su nombre ha comenzado a sonar en distintos clubes, tanto del Perú como del extranjero.

Entre ellos, muchos se preguntan si Universitario de Deportes podría ser su próximo destino. ¿Qué tan cerca o lejos está esa posibilidad?

Sporting Cristal fue el únicogrande que se interesó formalmente

Heber Marchioni, representante del delantero argentino, aclaró en una entrevista con el diario ‘El Comercio’ que, antes de la renovación de Callejo con Cusco FC, solo Sporting Cristal mostró un interés concreto. Desde Universitario, no hubo ninguna llamada ni acercamiento.

“La única persona que me llamó en su momento (antes de renovar con Cusco) fue Harold Coronado, analista de Sporting Cristal para consultarme sobre la situación de Callejo. Después nadie más me llamó”, reveló el agente.

Además, Marchioni dejó en claro que, si algún club quiere negociar, deberá hacerlo directamente con la dirigencia del club ‘imperial’: “Facundo Callejo tiene su cabeza en Cusco y los interesados en el jugador, tendrán que hablar con Cusco. Es más, me llamaron de Rusia y Emiratos Árabes. Pero los derivé con los directivos de Cusco”.

Facundo Callejo en Cusco FC (Cusco FC).

Callejo no cierra la puerta a jugar en un equipo grande

Semanas atrás, el propio Facundo Callejo fue consultado sobre la posibilidad de llegar a un club grande del fútbol peruano, y sus palabras no pasaron desapercibidas. Si bien evitó mencionar negociaciones concretas, reconoció que le motiva la idea de vestir una camiseta importante.

“Agradezco a los hinchas de Universitario y Cristal que me brindan su cariño, los de la ‘U’ me escriben más. Es difícil ganarse el cariño de gente que no es de tu equipo. Me gustaría jugar en un equipo grande de cualquier país. Sin duda que a cualquier jugador lo motiva”, dijo el goleador.

Aunque su presente está enfocado en Cusco FC, las puertas a un cambio no están cerradas. Lo cierto es que, por ahora, la ‘U’ no ha hecho movimientos oficiales para sumarlo a sus filas.

