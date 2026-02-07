Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga 1

Alex Valera está con la mecha encendida y Cusco FC lo sufrió en el Inca Garcilaso con un golazo

Alex Valera colocó el 1-0 ante Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1.

Por Bruno Castro

Sigue a Bolavip en Google!
Alex Valera celebrando su gol.
© Captura L1 MaxAlex Valera celebrando su gol.

La temporada de Alex Valera ha comenzado bastante bien. El atacante de Universitario de Deportes se mantiene con la mecha encendida y no deja de hacer goles. Demostrando que es indiscutible como 9 en el cuadro ‘crema’, siempre apareciendo en los momentos críticos para poder resolver de la mejor forma posible.

Publicidad

En este caso, el delantero nacional aprovechó un error defensivo del conjunto de Cusco FC para poner adelante a los ‘cremas’ en la altura. Demostrando su gran facilidad para poder jugar en todos los terrenos sin ningún problema.

Esta acción llegó a los 58 minutos del partido. José Carabalí apareció por la banda izquierda con su gran velocidad, sacó un centro raso que dio directo a Alex Valera, el cual anticipó a todos los defensores que se quedaron viendo la jugada. Con un remate certero terminó anotando el primer tanto de la contienda, siendo el segundo en su cuenta personal hasta el momento en este Torneo Apertura.

Así fue el golazo de Alex Valera:

Tweet placeholder
Publicidad

Noticia en desarrollo…

bruno castro
Bruno Castro
Lee también
Preocupación en Universitario por la lesión de Anderson Santamaría ante Cusco FC: ¿Qué le pasó?
Universitario

Preocupación en Universitario por la lesión de Anderson Santamaría ante Cusco FC: ¿Qué le pasó?

Cusco FC 0-1 Universitario EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Apertura 2026: minuto a minuto
Liga 1

Cusco FC 0-1 Universitario EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Apertura 2026: minuto a minuto

A pocas horas de enfrentar a Cusco FC, Universitario confirmó la salida de un jugador
Liga 1

A pocas horas de enfrentar a Cusco FC, Universitario confirmó la salida de un jugador

Erick Noriega vio la roja, pero los hinchas de Gremio lo destacaron en el triunfo ante Novo Hamburgo
Peruanos en el exterior

Erick Noriega vio la roja, pero los hinchas de Gremio lo destacaron en el triunfo ante Novo Hamburgo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo