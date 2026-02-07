Alex Valera está con la mecha encendida y Cusco FC lo sufrió en el Inca Garcilaso con un golazo

La temporada de Alex Valera ha comenzado bastante bien. El atacante de Universitario de Deportes se mantiene con la mecha encendida y no deja de hacer goles. Demostrando que es indiscutible como 9 en el cuadro ‘crema’, siempre apareciendo en los momentos críticos para poder resolver de la mejor forma posible.

Publicidad

Publicidad

En este caso, el delantero nacional aprovechó un error defensivo del conjunto de Cusco FC para poner adelante a los ‘cremas’ en la altura. Demostrando su gran facilidad para poder jugar en todos los terrenos sin ningún problema.

Esta acción llegó a los 58 minutos del partido. José Carabalí apareció por la banda izquierda con su gran velocidad, sacó un centro raso que dio directo a Alex Valera, el cual anticipó a todos los defensores que se quedaron viendo la jugada. Con un remate certero terminó anotando el primer tanto de la contienda, siendo el segundo en su cuenta personal hasta el momento en este Torneo Apertura.

Así fue el golazo de Alex Valera:

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Noticia en desarrollo…