Después del Inter Miami, se conoció los dos clubes top que vendrían a jugar a Perú

El Inter Miami de Lionel Messi no es el único equipo internacional que visitaría el país este año. Se ha conocido que hay otras ofertas interesantes para traer a clubes de alto nivel. Lo cual convierte al Perú en un gran destino para grandes equipos internacionales. Los cuales podrían comenzar a ver una apuesta atractiva para seguir apostando en venir.

En este caso, André Prada CEO de Sound Music tuvo una conversación con ‘Hablemos de Max’, en donde reveló el nombre de los dos clubes que vendrían al país. Uno de ellos es el FC Barcelona de Lamine Yamal, mientras que el otro sería con Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Potentes equipos que podrían cumplir el sueño de varios hinchas de verlos por primera vez en sus vidas a grandes estrellas internacionales.

En el caso del cuadro ‘Culé’, la idea sería que se enfrente a un club. En este caso, Universitario de Deportes o Alianza Lima serían los elegidos. Por lo pronto, se ha conocido que al parecer en Ate tendrían una pequeña ventaja para ser el que represente al país en este encuentro. Lo cual le daría una gran vista a nivel internacional.

Mientras tanto, el partido contra el cuadro de Arabia Saudita, la idea que sea con la Selección Peruana. Esto incluso se deslizó que podría ser un partido especial, pues podrían venderlo también como el último juego de Paolo Guerrero con la camiseta nacional. Es solo una posibilidad, más no se ha tomado una decisión final. Todavía no hay acuerdo, pero se viene trabajando firmemente en que se pueda lograr.

¿Cuándo vendrían el FC Barcelona y Al Nassr al Perú?

André Prada manifestó que el partido con el FC Barcelona podría terminar siendo para el mes de abril. Es una de las fechas que se está manejando, pues se ajusta al calendario del conjunto español. Por lo tanto, sería el primero en llegar al país si es que todo sale como se está planeando.

Por otro lado, con el Al Nassr todavía tienen que darse las negociaciones para poder llegar a cerrarse. Seguramente sería en una fecha para la segunda parte del año. Más que todo por lo que se viene con el Mundial 2026, que termina cambiando mucho el calendario en esta año.

