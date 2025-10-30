Tras la obtención del tricampeonato, el futuro de Alex Valera en Universitario de Deportes es el centro de atención. Pese a ser el goleador del equipo y una figura clave en el esquema, las especulaciones sobre su salida al extranjero se han intensificado. Los movimientos de su entorno sugieren que la intención del delantero es buscar una revancha internacional, confirmando que la ‘U’ se prepara para negociar una posible venta en los próximos mercados de pases.

Universitario quiere renovar con Alex Valera

Actualmente, el atacante de 29 años mantiene un contrato con el club crema hasta diciembre de 2026. Ante esta estabilidad, la directiva de Universitario tiene como plan prioritario asegurar su permanencia y extender el vínculo, con el fin de retenerlo para la Copa Libertadores 2026 y el histórico reto del Tetracampeonato. No obstante, la posición de la gerencia es considerada, reconociendo que Valera “merece una liga más competitiva” si llega una oferta beneficiosa para la institución.

Alex Valer definirá su futuro pronto. (Foto: X).

El agente de Valera ha dejado claro que las conversaciones con clubes foráneos se realizan con miras a una venta definitiva y no a un préstamo. La estrategia, revelada por el periodista Enrique Vega, es manejar la situación “con calma” y “sin apuro” para encontrar la “propuesta ideal”. Esto significa que no saldrá obligatoriamente a fin de año, sino que esperarán el momento y la oferta económica y deportiva adecuada para todas las partes.

Alex Valer está bien buscado por fuera

El mercado brasileño es, sin duda, el que más entusiasma al delantero y a su representante, siendo considerado el camino ideal para su consolidación. Se ha reportado interés concreto de equipos del Brasileirão, como el Santos FC (con quienes hubo contactos que no prosperaron por temas de plazos) y, más recientemente, el Ceará. El propio agente ha manifestado que Alex Valera prioriza el salto a una liga sudamericana competitiva como la brasileña.

Además de Brasil, el entorno de Valera mantiene abiertas otras ventanas de negociación. El fútbol de Japón ha retomado contactos con el agente, sobre todo con clubes que ascendieron recientemente a la J1 League. Asimismo, la Liga MX de México es vista como un destino de alto nivel que podría ser ideal para su edad. Se evalúa también una oferta del Medio Oriente, aunque este último no es la preferencia del jugador para su desarrollo deportivo.

Universitario tiene un plan con Alex Valera

La balanza se inclina hacia una transferencia solo si la oferta es ineludible. Dado que Valera es el actual goleador crema y una pieza de selección, cualquier propuesta deberá pasar por Universitario, que tiene la sartén por el mango gracias al contrato hasta 2026. Se estima que el valor de mercado del jugador, según Transfermarkt, ronda los €800 mil euros, pero el precio final de venta seguramente será superior, marcando una de las transacciones más importantes para el club.