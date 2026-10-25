Dónde ver EN VIVO CD Moquegua vs. Alianza Lima: hora, canales de TV y streaming online

Alianza Lima tiene una dura visita a Moquegua este domingo. Se trata del partido por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. Conoce horario, opciones de transmisión y más detalles.

Alianza Lima tiene una dura visita por delante. Este domingo 25 de octubre se enfrenta a CD Moquegua en el Estadio 25 de Noviembre en Moquegua. Se trata del partido correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026. Los ‘Blanquiazules’ buscan una victoria para seguir en la pelea por este certamen.

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El conjunto ‘íntimo’ de Pablo Guede se ha recuperado tras una serie de malos resultados y va por su tercera victoria (tras vencer a Cusco FC y a Atlético Grau) en fila para no perder de vista los primeros lugares. Actualmente, está en el séptimo puesto con 22 puntos, pero si gana quedará a tres unidades del líder.

El cuadro de Moquegua, por su parte, tuvo recientemente el debut de José Soto como entrenador y ha sido bastante positivo. Le ganó 1-0 a FC Cajamarca para tomar aire en medo de la lucha por no descender a la Primera B Metropolitana. Ahora, quiere dar el golpe en casa ante el perro.

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¿Dónde ver EN VIVO CD Moquegua vs. Alianza Lima?

El partido entre CD Moquegua y Alianza Lima, que se disputa en el Estadio 25 de Noviembre, cuenta con transmisión en exclusiva para Perú por TV y streaming online en los siguientes canales:

Movistar TV | Canal 14 SD y 714 HD

DSports | Canal 604 SD y 1604 HD

Claro TV | Canal 10 SD y 510 HD

Best Cable | Canal 12

Latin Cable | Canal 23 SD y 40.3 HD

Cable Mundo Perú | Canal 3 SD y 3.3 HD

Cable Visión Perú | Canal 49 SD y 49.1 HD

Zapping | Canal 32

¿A qué hora se juega CD Moquegua vs. Alianza Lima?

El partido entre CD Moquegua y Alianza Lima, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura Liga 1 Perú, se juega este domingo 25 de octubre en los siguientes horarios en cada pais.

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11:15 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

12:15 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

13:15 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

14:15 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

15:15 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

19:15 | España

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