Dónde ver EN VIVO CD Moquegua vs. Alianza Lima: hora, canales de TV y streaming online

Alianza Lima tiene una dura visita por delante. Este domingo 25 de octubre se enfrenta a CD Moquegua en el Estadio 25 de Noviembre en Moquegua. Se trata del partido correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026. Los ‘Blanquiazules’ buscan una victoria para seguir en la pelea por este certamen.
El conjunto ‘íntimo’ de Pablo Guede se ha recuperado tras una serie de malos resultados y va por su tercera victoria (tras vencer a Cusco FC y a Atlético Grau) en fila para no perder de vista los primeros lugares. Actualmente, está en el séptimo puesto con 22 puntos, pero si gana quedará a tres unidades del líder.
El cuadro de Moquegua, por su parte, tuvo recientemente el debut de José Soto como entrenador y ha sido bastante positivo. Le ganó 1-0 a FC Cajamarca para tomar aire en medo de la lucha por no descender a la Primera B Metropolitana. Ahora, quiere dar el golpe en casa ante el perro.
¿Dónde ver EN VIVO CD Moquegua vs. Alianza Lima?
El partido entre CD Moquegua y Alianza Lima, que se disputa en el Estadio 25 de Noviembre, cuenta con transmisión en exclusiva para Perú por TV y streaming online en los siguientes canales:
- Movistar TV | Canal 14 SD y 714 HD
- DSports | Canal 604 SD y 1604 HD
- Claro TV | Canal 10 SD y 510 HD
- Best Cable | Canal 12
- Latin Cable | Canal 23 SD y 40.3 HD
- Cable Mundo Perú | Canal 3 SD y 3.3 HD
- Cable Visión Perú | Canal 49 SD y 49.1 HD
- Zapping | Canal 32
Alianza Lima quiere repatriar a Pedro Gallese para la temporada 2027: “Lo van a intentar”
¿A qué hora se juega CD Moquegua vs. Alianza Lima?
El partido entre CD Moquegua y Alianza Lima, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura Liga 1 Perú, se juega este domingo 25 de octubre en los siguientes horarios en cada pais.
- 11:15 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 12:15 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 13:15 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 14:15 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)
- 15:15 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 19:15 | España
DATOS CLAVE
- Alianza Lima vs CD Moquegua se juega el domingo 25 de octubre.
- Movistar TV y DSports transmitirán el partido en vivo para todo el Perú.
- A las 13:15 horas (Perú) iniciará el encuentro en el Estadio 25 de Noviembre.