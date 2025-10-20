La tensión entre las directivas de los clubes más grandes del fútbol peruano ha escalado a un nuevo nivel. Lo que comenzó como críticas a la infraestructura de Sporting Cristal, se transformó en una grave denuncia pública que involucra a la Selección Peruana y a futbolistas de Universitario de Deportes. Franco Velazco Imparato, administrador de la “U”, inició la polémica al cuestionar duramente el estado del Estadio Alberto Gallardo a raíz de la reprogramación del clásico.

Sporting Cristal vs. Universitario antes del clásico

Tras las declaraciones de Velazco, quien afirmó que la mitad del estadio de Cristal “está sobre el agua”, la respuesta del club celeste no se hizo esperar. Percy Olivares, exfutbolista y referente de la institución, fue el encargado de replicar. Olivares fue más allá de los temas logísticos y económicos, enfocándose en la integridad y el compromiso institucional, calificando las palabras del dirigente crema como una “total falta de respeto”.

Universitario espera por la visita a Sporting Cristal. (Foto: X).

La grave acusación de Olivares apuntó directamente al corazón de la institución crema, sugiriendo que la “U” tiene asuntos internos más serios que cuestionar a sus rivales. Con un tono firme, Olivares lanzó una “bomba mediática” dirigida al señor Velazco: “En su institución, ustedes tienen a dos futbolistas que renunciaron a la selección dizque por problemas personales”.

¿Dos jugadores de Universitario renunciaron?

Lo más delicado de la denuncia radica en el motivo de esas supuestas renuncias. Según Olivares, no se trataron de razones válidas, sino de una falta de coraje. “Sabemos perfectamente que renunciaron solamente por cobardes, porque no quisieron estar con los compañeros”, sentenció el exfutbolista. Esta declaración implica que los jugadores habrían evitado la convocatoria de la selección nacional por miedo o falta de compromiso, y no por las razones personales que se hicieron públicas en su momento.

Olivares remarcó que este episodio representa una “mancha horrible” en la historia de Universitario de Deportes. Para defender los valores de su ex equipo, el ‘Zancudo’ contrastó la situación señalando que en Sporting Cristal “nos jactamos de cosas como estas, por no haber hecho nunca eso”. Con esta afirmación, el ex seleccionado peruano estableció el ejemplo de los jugadores celestes como un estándar de compromiso y seriedad institucional, sugiriendo una diferencia en los valores éticos entre ambos clubes.

¿Universitario le contestará a Percy Olivares?

La polémica ahora se centra en la identidad de los dos futbolistas de Universitario a los que se refiere Olivares y si la dirigencia crema, a cargo de Franco Velazco, emitirá un comunicado para desmentir o aclarar esta seria denuncia que ha sacudido el ambiente del fútbol peruano, llevando la rivalidad de las canchas a una discusión pública sobre la conducta y los valores de los deportistas profesionales.