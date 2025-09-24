El goleador argentino de la Liga 1 que es pretendido por grande de Lima para el 2026

El Torneo Clausura está llegando a su final y los clubes más importantes del país están comenzando a buscar nuevos jugadores. Es así como se ha conocido que un goleador argentino es la tentación de varios equipos de la capital. Todo indica que podría ser una de las grandes sorpresas para el próximo año.

Estamos hablando del argentino, Agustín Graneros que es uno de los mejores extranjeros de esta temporada 2025. El atacante de Alianza Atlético de Sullana se ha convertido en una sensación gracias a sus goles, en total esta temporada ha logrado hacer 11 tantos. Cifra que es bastante importante teniendo en cuenta el club en el que se encuentra, que no es de los que usualmente pelea el torneo.

Según lo que se ha podido conocer por el periodista Aaron Virhuez, el atacante viene siendo seguido por clubes de la capital. “De cara al 2026, algunos jugadores que culminan contrato este año, empiezan a ser sondeados por equipos de Lima. Uno de ellos es Agustín Graneros, delantero de Sullana. Este año lleva 11 goles en 27 partidos“, fue lo que publicó en sus redes sociales.

Publicidad

Publicidad

Lo que si queda la duda sobre el club que estaría buscándolo. En este caso, los tres grandes podrían buscarlo para reforzar su ataque. Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario de Deportes están necesitados de goleadores, así que cualquier podría ser el que lo pueda tener en sus filas el próximo año.

¿Quién es Agustín Graneros?

Agustín Graneros es un delantero de 29 años que nación en Buenos Aires, Argentina y viene jugando en Alianza Atlético. Por lo general juega como centrodelantero, pero también se le ha podido ver por la banda derecha en algunas oportunidades.

Publicidad

Publicidad

Agustín Graneros en Alianza Atlético (Foto: Liga 1).

En lo que va de la temporada 2025, ha disputado un total de 26 partidos, anotando 11 goles, aparte dio 5 asistencias. Los clubes más importantes que lo han sufrido han sido Alianza Lima y Sporting Cristal, a ambos le ha llegado a marcar, mientras que a Universitario no le ha hecho gol. Eso sí, aun falta el juego de vuelta que se disputará en Trujillo.

Gracias a su gran nivel en el fútbol peruano, ha llegado a lo máximo en su cotización internacional. Según el medio Transfermarkt hoy tiene un valor de mercado de 550 mil euros, la máxima cifra a la que ha llegado hasta la fecha.

Publicidad

Publicidad

En su carrera en Argentina ha pasado por equipos como Deportivo Merlo, Argentino de Quilmes, Brown (Adrogué) y San Telmo. Mientras tanto, en Bolivia en el Real Tomayapo.

ver también Alianza Lima goleó y a Néstor Gorosito le exigen que un jugador sea titular ante U. de Chile: “Sería una falta de respeto”