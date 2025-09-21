Kevin Quevedo se destapó con su propio gol en el Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos en Matute. En el partido correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1, el ex Melgar y Deportivo Garcilaso anotó el 2-0 en el segundo tiempo tras otra floja respuesta del arquero Álvaro Villete, quien ya había fallado en el primer gol de Pedro Aquino.

Venía avisando Alianza Lima con aumentar la ventaja. El 1-0 en el primer tiempo había quedado corto, ya que había sido muy superior a Comerciantes Unidos. Por eso, en la segunda parte salió decidido a buscar el segundo tanto y lo consiguió al minuto 59 de juego.

Antes del segundo gol blanquiazul, Alan Cantero había anotado, pero un offside evitó el 2-0. No pasó mucho para que el equipo del suspendido Néstor Gorosito aproveche otro ataque y pueda marcar. Quevedo simplemente aprovechó un balón por la derecha y remató al medio del arco donde estaba Álvaro Villete, pero al arquero se le pasó por abajo y terminó por ser gol.

Llamó la atención que Kevin Quevedo se emocionó por el gol y tuvo un festejo particular. Lo gritó fuerte, hizo un gesto particular y se lo vio llorando mientras era abrazado por todos sus compañeros a un costado del campo de juego. ¿Fue por algún motivo personal esta celebración?

