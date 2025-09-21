Es tendencia:
Nuevo error del arquero de Comerciantes Unidos y gol de Kevin Quevedo para el 2-0 para Alianza Lima

Kevin Quevedo anotó el segundo gol de Alianza Lima con complicidad del arquero Álvaro Villete, quien ya había fallado en el primero.

Por Hugo Avalos

Kevin Quevedo, visiblemente emocionado por su gol.
© L1 MaxKevin Quevedo, visiblemente emocionado por su gol.

Kevin Quevedo se destapó con su propio gol en el Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos en Matute. En el partido correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1, el ex Melgar y Deportivo Garcilaso anotó el 2-0 en el segundo tiempo tras otra floja respuesta del arquero Álvaro Villete, quien ya había fallado en el primer gol de Pedro Aquino.

Venía avisando Alianza Lima con aumentar la ventaja. El 1-0 en el primer tiempo había quedado corto, ya que había sido muy superior a Comerciantes Unidos. Por eso, en la segunda parte salió decidido a buscar el segundo tanto y lo consiguió al minuto 59 de juego.

Antes del segundo gol blanquiazul, Alan Cantero había anotado, pero un offside evitó el 2-0. No pasó mucho para que el equipo del suspendido Néstor Gorosito aproveche otro ataque y pueda marcar. Quevedo simplemente aprovechó un balón por la derecha y remató al medio del arco donde estaba Álvaro Villete, pero al arquero se le pasó por abajo y terminó por ser gol.

Llamó la atención que Kevin Quevedo se emocionó por el gol y tuvo un festejo particular. Lo gritó fuerte, hizo un gesto particular y se lo vio llorando mientras era abrazado por todos sus compañeros a un costado del campo de juego. ¿Fue por algún motivo personal esta celebración?

NOTICIA EN DESARROLLO

hugo avalos
Hugo Avalos
