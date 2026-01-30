Es tendencia:
¡El héroe blanquiazul! Alan Cantero anotó un golazo para el 2-1 de Alianza Lima ante Sport Huancayo

Alan Cantero brilló en su máxima expresión y le dio el triunfo a Alianza Lima en la altura del Estadio IPD Huancayo.

Por Renato Pérez

Sport Huancayo y Alianza Lima venían disputando un encuentro bastante parejo en el Estadio IPD Huancayo. En el marco de la fecha 1 del Torneo Apertura 2026, era vital para ambos equipos empezar con el pie derecho y fueron los íntimos quienes sí pudieron lograrlo gracias a un golazo de último momento por parte de Alan Cantero en un tiro libre espléndido.

Cuando corrían los 90’+2 del duelo entre Sport Huancayo y Alianza Lima, fue Alan Cantero quien se llenó de confianza y se animó a rematar desde una distancia considerable si tomamos en cuenta el arco defendido por Ángel Zamudio. Sin temor a equivocarse, el atacante probó y la clavó en el ángulo, desatando así el júbilo entre los hinchas que asistieron al recinto deportivo.

Finalmente, Alianza Lima consiguió un triunfazo en una plaza muy complicada como siempre representar visitar la ciudad de Huancayo. Los dirigidos por Pablo Guede empiezan a reponerse de todos los problemas vividos en el pasado reciente y demuestran que andan más fuertes que nunca, mejor aún con actuaciones tan sobresalientes como las de hoy de Alan Cantero.

Noticia en desarrollo…

