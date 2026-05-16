El insólito gol que falló Matías Succar y hubiese sido el empate de Cienciano ante Alianza Lima

Matías Succar tuvo una chance abajo del arco para empatar el partido al minuto 89 y le erró al balón. Alianza Lima ganó un partido que lo acerca al título.

Matías Succar tuvo la chance de gol más clara para Cienciano en todo el partido y le hubiese dado el empate 1-1 ante Alianza Lima. Sin embargo, le erró al balón inexplicablemente y permitió que los ‘Blanquiazules’ puedan mantener el triunfo hasta el final del partido.

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En el partido más importante de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026, que definía prácticamente la lucha por el título, Alianza Lima se quedó con el triunfo por 1-0. Y esto se debió, en gran parte, a lo que falló Matías Succar sobre el final del partido.

De un córner, Rotceh Aguilar ganó en lo alto y le dejó servido el balón a Matías Succar para definir casi con el arco libre. El arquero Alejandro Duarte no podía llegar a tapar la definición. Sin embargo, el ex Alianza Lima falló. No le dio al balón y terminó afuera. Varios compañeros del atacante se agarraron la cabeza porque no creyeron lo que había pasado.

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Los ‘Blanquiazules’, gracias a este fallo, se quedaron con un triunfazo en la altura de Cusco y quedaron bien perfilados para ganar el título del Torneo Apertura 2026. Necesitarían que Chankas no gane este domingo y, luego, ganarle el partido del próximo fin de semana para asegurar la consagración en el primer torneo del año en Perú.

⚪️ 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 𝐃𝐄𝐋 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐃𝐎 🔵



🏆 Fecha 15 Torneo Apertura @Liga1TeApuesto



Cienciano 0-1 @ClubALoficial



¡𝐆𝐀𝐀𝐀𝐀𝐍𝐀𝐀𝐀𝐌𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐒!💙



El próximo sábado, nos vemos en casa. ⚪️🔵



¡𝐀𝐫𝐫𝐢𝐛𝐚 𝐀𝐥𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐭𝐨𝐝𝐚 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐝𝐚! 💙#125AñosDeEternidad… pic.twitter.com/6UvGrWThEv — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) May 17, 2026

Succar, en tanto, tuvo la oportunidad de decretar la ley del ex. De hecho, su pase sigue perteneciendo a Alianza Lima. Su contrato con el ‘Papá’ se extiende hasta diciembre de este año. Durante esta temporada, disputó un total de 743 minutos en los 20 partidos que disputó.

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Así fue el gol de Marco Huamán para el 1-0 de Alianza Lima

¿Es el gol de su vida? Así fue el tanto de Marco Huamán 🔥💙



📸 Cámara exclusiva Te Apuesto#Liga1TeApuesto#ElADNdelHincha pic.twitter.com/SDhOz5dp3G — Liga1 Te Apuesto (@Liga1TeApuesto) May 17, 2026

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

POS EQUIPOS PUNTOS PJ PG PE PP DIF 1 Alianza Lima 36 15 11 3 1 +19 2 Los Chankas 30 14 9 3 2 +6 3 Cienciano 29 15 9 2 4 +11 4 Universitario de Deportes 25 15 7 4 4 +8 5 FBC Melgar 24 15 7 3 5 +7 6 Cusco FC 21 14 6 3 5 -4 7 Alianza Atlético 20 15 5 5 5 +4 8 Comerciantes Unidos 20 14 5 5 4 +1 9 Deportivo Garcilaso 19 14 5 4 5 -2 10 ADT 17 14 4 5 5 +1 11 Deportivo Moquegua 17 14 5 2 7 -5 12 Sporting Cristal 16 15 4 4 7 -2 13 UTC 16 14 4 4 6 -3 14 FC Cajamarca 15 15 4 3 8 -5 15 Sport Huancayo 15 15 4 3 8 -9 16 Juan Pablo II College 15 15 4 3 8 -15 17 Sport Boys 13 14 3 4 7 -6 18 Atlético Grau 13 15 3 4 8 -6

Datos claves

Gol de Marco Huamán para el triunfo 1-0 de Alianza Lima sobre Cienciano.

para el triunfo 1-0 de Alianza Lima sobre Cienciano. Matías Succar falló la oportunidad más clara para el empate 1-1 de Cienciano.

la oportunidad más clara para el empate 1-1 de Cienciano. 36 puntos mantienen a Alianza Lima como líder del Torneo Apertura 2026.