El insólito gol que falló Matías Succar y hubiese sido el empate de Cienciano ante Alianza Lima

Matías Succar tuvo la chance de gol más clara para Cienciano en todo el partido y le hubiese dado el empate 1-1 ante Alianza Lima. Sin embargo, le erró al balón inexplicablemente y permitió que los ‘Blanquiazules’ puedan mantener el triunfo hasta el final del partido.
En el partido más importante de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026, que definía prácticamente la lucha por el título, Alianza Lima se quedó con el triunfo por 1-0. Y esto se debió, en gran parte, a lo que falló Matías Succar sobre el final del partido.
De un córner, Rotceh Aguilar ganó en lo alto y le dejó servido el balón a Matías Succar para definir casi con el arco libre. El arquero Alejandro Duarte no podía llegar a tapar la definición. Sin embargo, el ex Alianza Lima falló. No le dio al balón y terminó afuera. Varios compañeros del atacante se agarraron la cabeza porque no creyeron lo que había pasado.
😱 INCREÍBLE FALLO DE SUCCAR #Cienciano 0-1 #AlianzaLima— L1MAX (@L1MAX_) May 17, 2026
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Los ‘Blanquiazules’, gracias a este fallo, se quedaron con un triunfazo en la altura de Cusco y quedaron bien perfilados para ganar el título del Torneo Apertura 2026. Necesitarían que Chankas no gane este domingo y, luego, ganarle el partido del próximo fin de semana para asegurar la consagración en el primer torneo del año en Perú.
⚪️ 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 𝐃𝐄𝐋 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐃𝐎 🔵— Club Alianza Lima (@ClubALoficial) May 17, 2026
🏆 Fecha 15 Torneo Apertura @Liga1TeApuesto
Cienciano 0-1 @ClubALoficial
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Succar, en tanto, tuvo la oportunidad de decretar la ley del ex. De hecho, su pase sigue perteneciendo a Alianza Lima. Su contrato con el ‘Papá’ se extiende hasta diciembre de este año. Durante esta temporada, disputó un total de 743 minutos en los 20 partidos que disputó.
Así fue el gol de Marco Huamán para el 1-0 de Alianza Lima
¿Es el gol de su vida? Así fue el tanto de Marco Huamán 🔥💙— Liga1 Te Apuesto (@Liga1TeApuesto) May 17, 2026
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Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026
|POS
|EQUIPOS
|PUNTOS
|PJ
|PG
|PE
|PP
|DIF
|1
|Alianza Lima
|36
|15
|11
|3
|1
|+19
|2
|Los Chankas
|30
|14
|9
|3
|2
|+6
|3
|Cienciano
|29
|15
|9
|2
|4
|+11
|4
|Universitario de Deportes
|25
|15
|7
|4
|4
|+8
|5
|FBC Melgar
|24
|15
|7
|3
|5
|+7
|6
|Cusco FC
|21
|14
|6
|3
|5
|-4
|7
|Alianza Atlético
|20
|15
|5
|5
|5
|+4
|8
|Comerciantes Unidos
|20
|14
|5
|5
|4
|+1
|9
|Deportivo Garcilaso
|19
|14
|5
|4
|5
|-2
|10
|ADT
|17
|14
|4
|5
|5
|+1
|11
|Deportivo Moquegua
|17
|14
|5
|2
|7
|-5
|12
|Sporting Cristal
|16
|15
|4
|4
|7
|-2
|13
|UTC
|16
|14
|4
|4
|6
|-3
|14
|FC Cajamarca
|15
|15
|4
|3
|8
|-5
|15
|Sport Huancayo
|15
|15
|4
|3
|8
|-9
|16
|Juan Pablo II College
|15
|15
|4
|3
|8
|-15
|17
|Sport Boys
|13
|14
|3
|4
|7
|-6
|18
|Atlético Grau
|13
|15
|3
|4
|8
|-6
Datos claves
- Gol de Marco Huamán para el triunfo 1-0 de Alianza Lima sobre Cienciano.
- Matías Succar falló la oportunidad más clara para el empate 1-1 de Cienciano.
- 36 puntos mantienen a Alianza Lima como líder del Torneo Apertura 2026.