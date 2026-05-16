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El insólito gol que falló Matías Succar y hubiese sido el empate de Cienciano ante Alianza Lima

Matías Succar tuvo una chance abajo del arco para empatar el partido al minuto 89 y le erró al balón. Alianza Lima ganó un partido que lo acerca al título.

Matías Succar falló un gol increíble sobre el final del partido.
© L1MAXMatías Succar falló un gol increíble sobre el final del partido.

Matías Succar tuvo la chance de gol más clara para Cienciano en todo el partido y le hubiese dado el empate 1-1 ante Alianza Lima. Sin embargo, le erró al balón inexplicablemente y permitió que los ‘Blanquiazules’ puedan mantener el triunfo hasta el final del partido.

En el partido más importante de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026, que definía prácticamente la lucha por el título, Alianza Lima se quedó con el triunfo por 1-0. Y esto se debió, en gran parte, a lo que falló Matías Succar sobre el final del partido.

De un córner, Rotceh Aguilar ganó en lo alto y le dejó servido el balón a Matías Succar para definir casi con el arco libre. El arquero Alejandro Duarte no podía llegar a tapar la definición. Sin embargo, el ex Alianza Lima falló. No le dio al balón y terminó afuera. Varios compañeros del atacante se agarraron la cabeza porque no creyeron lo que había pasado.

Los ‘Blanquiazules’, gracias a este fallo, se quedaron con un triunfazo en la altura de Cusco y quedaron bien perfilados para ganar el título del Torneo Apertura 2026. Necesitarían que Chankas no gane este domingo y, luego, ganarle el partido del próximo fin de semana para asegurar la consagración en el primer torneo del año en Perú.

Succar, en tanto, tuvo la oportunidad de decretar la ley del ex. De hecho, su pase sigue perteneciendo a Alianza Lima. Su contrato con el ‘Papá’ se extiende hasta diciembre de este año. Durante esta temporada, disputó un total de 743 minutos en los 20 partidos que disputó.

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Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

POSEQUIPOSPUNTOSPJPGPEPPDIF
1Alianza Lima36151131+19
2Los Chankas3014932+6
3Cienciano2915924+11
4Universitario de Deportes2515744+8
5FBC Melgar2415735+7
6Cusco FC2114635-4
7Alianza Atlético2015555+4
8Comerciantes Unidos2014554+1
9Deportivo Garcilaso1914545-2
10ADT1714455+1
11Deportivo Moquegua1714527-5
12Sporting Cristal1615447-2
13UTC1614446-3
14FC Cajamarca1515438-5
15Sport Huancayo1515438-9
16Juan Pablo II College1515438-15
17Sport Boys1314347-6
18Atlético Grau1315348-6

Datos claves

  • Gol de Marco Huamán para el triunfo 1-0 de Alianza Lima sobre Cienciano.
  • Matías Succar falló la oportunidad más clara para el empate 1-1 de Cienciano.
  • 36 puntos mantienen a Alianza Lima como líder del Torneo Apertura 2026.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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