El oscuro secreto de FC Cajamarca que podría arruinar la llegada de Hernán Barcos

La historia de Hernán Barcos parece que continuará en el Perú, los nombres que han sonado en los últimos días son de la Liga 1. Pero el primero que ha conversado con él de forma presencial es Cajamarca FC, conjunto que recién ha ascendido y que está buscando contar con un hombre de experiencia para liderar este proyecto en Primera División.

El argentino dejó Lima para pasar unas pequeñas vacaciones en Cajamarca, donde fue invitado para que pueda conocer la ciudad, aparte de hablar cada a cada con el presidente del club. Esto, con la intensión de ver si existe una posibilidad que pueda llegar a jugar el próximo año en esta institución.

Se ha hablado que el sueldo que recibiría de este club es importante, tanto así que la oferta de Sport Boys terminó quedando corto. Es por esa razón que parece que su destino estará en provincia. No obstante, este club en particular tiene un oscuro secreto que podría hacer que el artillero pueda pensarlo dos veces antes de firmar con ellos.

Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima (Foto: Getty).

¿Qué oscuro secreto guarda el FC Cajamarca?

Resulta que el cuadro de Cajamarca se encuentra con deudas a sus jugadores. No ha pagado varios meses y tampoco ha dado el premio por ascender, así lo dio a conocer el periodista Jordy Flores en sus redes sociales. Lo cual es una denuncia bastante importante, hay muchos elencos que al llegar a la máximo división luego tienen problemas para administrarse económicamente. Así que podría ser un punto a tener en cuenta.

“FC Cajamarca equipo que lo quiere a Hernán Barcos tiene deudas de sueldos atrasados de dos meses a más, aparte el premio que se le debe a los jugadores del ascenso (primera división) y del año pasado (Copa Perú a Liga 2). Con que se le va a pagar al pirata”, fue lo que publicó el periodista.

FC Cajamarca en deuda (Foto: X Jordy Flores).

De conocer mejor la situación, es posible que Hernán Barcos pueda cambiar de opinión sobre llegar a este club. Aunque, por el momento no ha sido anunciado como futbolista que deja Alianza Lima, así que por lo pronto sigue perteneciendo al elenco ‘Blanquiazul’.

El nuevo puesto de Hernán Barcos en FC Cajamarca

Se sabe que la llegada a FC Cajamarca no es solo como jugador, en este caso el futbolista tendrá su primera experiencia en un cargo como gerente. Después de su temporada en el 2026 el atacante decidirá colgar los chimpunes, por esa razón es que esta oportunidad será el final de su carrera como profesional.

El proyecto que le están ofreciendo al argentino es algo que gusta mucho al jugador, el cual volvió a Lima y ya incluso posó con la camiseta. Así que todo indica que está cerca de unirse a este club a pesar de los problemas económicos que se ha conocido que tiene al no hacer los pagos a sus jugadores.

Datos Claves

Hernán Barcos negocia su fichaje con el recién ascendido FC Cajamarca tras visitar la ciudad.

El periodista Jordy Flores reportó deudas de dos meses de sueldos en el club.

El delantero asumiría el cargo de gerente tras su retiro en la temporada 2026.

