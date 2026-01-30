Es tendencia:
El polémico penal que permitió el 1-0 de Alianza Lima ante Sport Huancayo en el debut de la Liga 1 2026

Alianza Lima empezó ganando el partido en la ciudad de Huancayo, pero la acción previa al gol empieza a generar gran controversia.

Por Renato Pérez

Sport Huancayo vs. Alianza Lima por el Torneo Apertura 2026.
Sport Huancayo vs. Alianza Lima por el Torneo Apertura 2026.

Sport Huancayo y Alianza Lima abrieron la fecha 1 del Torneo Apertura 2026 en el Estadio IPD Huancayo. A pesar de todas las dificultades respecto a la transmisión del encuentro, fueron los victorianos quienes lograron ponerse adelante en el marcador gracias a un gol de Paolo Guerrero a los 37′, pero la acción de la falta previa ocasionó una enorme polémica por cómo se dio.

Tras un tiro de esquina a favor de Alianza Lima, en las imágenes se pudo apreciar cómo en la segunda jugada aparece Renzo Garcés para tratar de conectar el balón desde el aire en plena área de Sport Huancayo. Antes de que pueda efectuar su intención, fue derribado por uno de los rivales y automáticamente cayó tendido al campo de juego.

El árbitro del partido, Joel Alarcón, sancionó pena máxima a favor de Alianza Lima cuando la jugada no quedó tan clara que digamos. Esta situación genera mucha más incertidumbre ya que no existe la posibilidad de revisar las cámaras del VAR al no haber podido darse el ingreso de los encargados de la transmisión. Paolo Guerrero anotó el 0-1 del partido y los hinchas fueron los más contentos.

¿Qué pasó en la previa del inicio del duelo entre Sport Huancayo vs. Alianza Lima?

Cuando la fiesta del fútbol peruano estaba a punto de iniciar y los equipos ya estaban ultimando detalles para el inicio del debut de la Liga 1 2026, se notificó que la transmisión del partido entre Sport Huancayo vs. Alianza Lima no iba a ser posible. ¿La razón? Desde el equipo local tomaron la decisión de no dejar ingresar a la móvil de ‘L1 MAX‘ que se encargaría de dicha labor.

Sucede que la empresa ‘1190 Sports‘, la cual tiene los derechos de televisación de la Liga 1, no ha sido capaz de cancelar los meses de noviembre y diciembre en el acuerdo que aún sostienen. Es más, a esta hora del día se habla de que toda la fecha 1 del Torneo Apertura 2026 no será transmitida y es un tremendo dolor de cabeza para los hinchas que quieren seguir a sus respectivos equipos.

DATOS CLAVES

  • Paolo Guerrero anotó el 1-0 de penal a los 37 minutos en Sport Huancayo.
  • Joel Alarcón sancionó la falta sobre Renzo Garcés sin revisión del VAR.
  • Sport Huancayo impidió la transmisión de L1 MAX por deuda de 1190 Sports.
renato pérez
Renato Pérez
