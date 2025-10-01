¡Más líderes que nunca! Universitario derrotó 0-2 a Alianza Atlético en Trujillo por el Torneo Clausura 2025: resumen y goles

Alianza Atlético de Sullana y Universitario de Deportes se enfrentan esta noche en el Estadio Mansiche de Trujillo por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. En la previa, los favoritos para quedarse con el triunfo son los merengues y así mantenerse firmes en el camino rumbo al título nacional; mientras que los norteños buscarán ser la enorme sorpresa de la jornada jugando de locales.
En cuanto a cómo llegan los equipos, los ‘Churres‘ vienen de perder 1-0 frente a ADT de Tarma, vencer 3-0 a Ayacucho FC y empatar 0-0 ante Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo. Por su parte, la ‘U‘ derrotó 3-2 a Cusco FC, venció 1-2 a UTC de Cajamarca en condición de visita y ganó 1-2 ante FBC Melgar en el Estadio Monumental de la UNSA en Arequipa.
Hora y canal del Alianza Atlético vs. Universitario por el Torneo Clausura 2025
El partido entre Alianza Atlético de Sullana vs. Universitario de Deportes por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 está programado para el día de hoy a las 18:00 hora local en el Estadio Mansiche de Trujillo. La transmisión oficial estará a cargo de las plataformas ‘L1 MAX‘ y ‘L1 MAX‘, además de que a continuación podrás seguir todas las incidencias gracias al minuto a minuto de ‘Bolavip Perú‘.