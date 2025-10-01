¡Más líderes que nunca! Universitario derrotó 0-2 a Alianza Atlético en Trujillo por el Torneo Clausura 2025: resumen y goles

Alianza Atlético y Universitario se enfrentan esta noche en el Estadio Mansiche de Trujillo en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 y a continuación vivirás todas las incidencias.

El recinto deportivo más importante de Trujillo se alista para recibir en minutos uno de los partidos más importantes de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025.

Alianza Atlético y Universitario están en el campo de juego a solo instantes del inicio del duelo en Trujillo.

Tras un tiro de esquina, Di Benedetto intentó un remate sobre el arco rival y no fue preciso en su accionar.

El árbitro detiene un momento el partido por silbatos que se escuchan desde la tribuna y que confunden el transcurso del mismo.

Luego de un centro de tiro libre por parte de Polo, fue Riveros quien no llegó a conectar el balón para rematar con claridad.

Ni Alianza Atlético ni Universitario se afianzan ofensivamente en la cancha y hasta ahora no generan peligro en áreas rivales.

El goleador de la 'U' intentó un buen remate desde fuera del área, pero el arquero Melián respondió sin complicaciones.

Concha estuvo muy cerca de marcar el primer tanto del partido tras una cabezazo en área chica de Sullana y el balón pegó en el palo.

Los merengues siguen encima de Alianza Atlético y el local solo se dedica a defender en los instantes finales del primer tiempo.

Tras un centro de tiro libre, fue Villegas quien no pudo concretar su remate en el área chica de Universitario.

Fue Castro quien remató de gran manera sobre el arco merengue y apareció Santamaría para rechazar muy bien el balón.

El 'Oreja' intentó un disparo dentro del área de Sullana, pero el balón se fue por encima del arco de Melián.

Inga llegó con peligro sobre el área rival y casi anota el 0-1, pero la acción fue anulada por offside.

Martín Pérez Guedes convierte el 0-1 del partido ante Alianza Atlético tras un soberbio remate de zurda que se metió rasante por el arco de Diego Melián.

Alianza Atlético de Sullana y Universitario de Deportes se enfrentan esta noche en el Estadio Mansiche de Trujillo por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. En la previa, los favoritos para quedarse con el triunfo son los merengues y así mantenerse firmes en el camino rumbo al título nacional; mientras que los norteños buscarán ser la enorme sorpresa de la jornada jugando de locales.

En cuanto a cómo llegan los equipos, los ‘Churres‘ vienen de perder 1-0 frente a ADT de Tarma, vencer 3-0 a Ayacucho FC y empatar 0-0 ante Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo. Por su parte, la ‘U‘ derrotó 3-2 a Cusco FC, venció 1-2 a UTC de Cajamarca en condición de visita y ganó 1-2 ante FBC Melgar en el Estadio Monumental de la UNSA en Arequipa.

Hora y canal del Alianza Atlético vs. Universitario por el Torneo Clausura 2025

El partido entre Alianza Atlético de Sullana vs. Universitario de Deportes por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 está programado para el día de hoy a las 18:00 hora local en el Estadio Mansiche de Trujillo. La transmisión oficial estará a cargo de las plataformas ‘L1 MAX‘ y ‘L1 MAX‘, además de que a continuación podrás seguir todas las incidencias gracias al minuto a minuto de ‘Bolavip Perú‘.

