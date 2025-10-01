Es tendencia:
¡Más líderes que nunca! Universitario derrotó 0-2 a Alianza Atlético en Trujillo por el Torneo Clausura 2025: resumen y goles

'Churres' y 'Merengues' se enfrentaron esta noche en el Estadio Mansiche de Trujillo y fue la visita quien se quedó con la victoria.

90'+5 ¡Final del partido!

Universitario venció 0-2 a Alianza Atlético en el Estadio Mansiche de Trujillo por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025.

90' ¡Se jugarán 5 minutos más!

El duelo en el Estadio Mansiche de Trujillo se disputará hasta los 95'.

87' ¡Gooooooooooooool de Universitario!

José Rivera convierte el 0-2 del encuentro luego de un buen cabezazo en el área chica de Alianza Atlético. ¡Celebran los merengues!

85' ¡Llegada de la 'U'!

Polo intentó un remate peligroso sobre el arco de Melián y generó peligro en el área de Sullana.

80' ¡Minutos finales del partido!

Alianza Atlético y Universitario disputan los últimos instantes del duelo en el Estadio Mansiche de Trujillo.

76' ¡Tarjeta amarilla para Fernández!

El defensor de Alianza Atlético fue amonestado por una falta en contra de Concha.

74' ¡Cambio en Universitario!

Sale Pérez Guedes - Ingresa Vélez.

73' ¡Tarjeta amarilla para Pérez Guedes!

El volante de Universitario fue amonestado por una infracción en contra de Castro.

69' ¡Goooooooooooooool de Universitario!

Martín Pérez Guedes convierte el 0-1 del partido ante Alianza Atlético tras un soberbio remate de zurda que se metió rasante por el arco de Diego Melián.

68' ¡Tarjeta amarilla para Castro!

El volante de Sullana fue amonestado por una entrada en contra de Pérez Guedes.

65' ¡Cambios en Universitario!

Salen Inga, Flores y Murrugarra - Ingresan Carabalí, Rivera y Castillo.

65' ¡Llegada clara de la 'U'!

Inga llegó con peligro sobre el área rival y casi anota el 0-1, pero la acción fue anulada por offside.

63' ¡Remate de Flores!

El 'Oreja' intentó un disparo dentro del área de Sullana, pero el balón se fue por encima del arco de Melián.

53' ¡Santamaría salvó a la 'U'!

Fue Castro quien remató de gran manera sobre el arco merengue y apareció Santamaría para rechazar muy bien el balón.

49' ¡Llegada de Alianza Atlético!

Tras un centro de tiro libre, fue Villegas quien no pudo concretar su remate en el área chica de Universitario.

45' ¡Empezó el segundo tiempo!

Alianza Atlético y Universitario ya disputan los últimos 45 minutos de juego del encuentro en Trujillo.

45'+3 ¡Final del primer tiempo!

Alianza Atlético y Universitario se van al descanso al término de la primera mitad al estar empatando 0-0.

45' ¡Se jugarán 2 minutos más!

El duelo entre Alianza Atlético y Universitario se alargará hasta los 47' en Trujillo.

44' ¡Llegada de Universitario!

Los merengues siguen encima de Alianza Atlético y el local solo se dedica a defender en los instantes finales del primer tiempo.

36' ¡Gol anulado a Universitario!

Williams Riveros anotó el 0-1 del partido, pero la acción quedó anulada por offside.

35' ¡Casi llega el 0-1 de Universitario!

Concha estuvo muy cerca de marcar el primer tanto del partido tras una cabezazo en área chica de Sullana y el balón pegó en el palo.

27' ¡Disparo de Valera!

El goleador de la 'U' intentó un buen remate desde fuera del área, pero el arquero Melián respondió sin complicaciones.

23' ¡Partido sin emociones!

Ni Alianza Atlético ni Universitario se afianzan ofensivamente en la cancha y hasta ahora no generan peligro en áreas rivales.

15' ¡Llegada de Universitario!

Luego de un centro de tiro libre por parte de Polo, fue Riveros quien no llegó a conectar el balón para rematar con claridad.

10' ¡Alerta en el Estadio Mansiche!

El árbitro detiene un momento el partido por silbatos que se escuchan desde la tribuna y que confunden el transcurso del mismo.

5' ¡Aproximación de Universitario!

Tras un tiro de esquina, Di Benedetto intentó un remate sobre el arco rival y no fue preciso en su accionar.

1' ¡Empezó el partido!

Alianza Atlético y Universitario ya disputan los primeros 45' del partido en el Estadio Mansiche de Trujillo.

Image

¡Los equipos salen a la cancha!

Alianza Atlético y Universitario están en el campo de juego a solo instantes del inicio del duelo en Trujillo.

¡Así fue el calentamiento de Universitario!

Los jugadores merengues vienen culminando sus trabajos precompetitivos a minutos del inicio del duelo en Trujillo.

¡Las novedades de Universitario!

Gracias a 'L1 MAX' conocemos las noticias más importantes que presenta Universitario para el duelo de hoy ante Alianza Atlético.

¡Así luce el Estadio Mansiche!

El recinto deportivo más importante de Trujillo se alista para recibir en minutos uno de los partidos más importantes de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025.

Image

¡Así fue la llegada de Universitario al estadio!

La delegación merengue ya dijo presente en el Estadio Mansiche de Trujillo.

¡Alineación titular de Universitario!

Jorge Fossati alista el siguiente equipo titular para visitar a Alianza Atlético en Trujillo: Britos; Santamaría, Riveros, Di Benedetto; Murrugarra, Pérez Guedes, Concha, Inga, Polo; Flores y Valera.

Image

¡Vestuario listo de Alianza Atlético!

La indumentaria de Sullana se muestra completa a minutos del encuentro frente a Universitario en Trujillo.

¡Los convocados de Universitario!

Jorge Fossati tendrá a los siguientes jugadores disponibles para el duelo de hoy ante Alianza Atlético.

¡Bienvenidos a la cobertura del Alianza Atlético vs. Universitario!

Alianza Atlético y Universitario se enfrentan esta noche en el Estadio Mansiche de Trujillo en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 y a continuación vivirás todas las incidencias.

Image

Por Renato Pérez

Alianza Atlético vs. Universitario por el Torneo Clausura 2025.
© Liga1 Te Apuesto.Alianza Atlético vs. Universitario por el Torneo Clausura 2025.

Alianza Atlético de Sullana y Universitario de Deportes se enfrentan esta noche en el Estadio Mansiche de Trujillo por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. En la previa, los favoritos para quedarse con el triunfo son los merengues y así mantenerse firmes en el camino rumbo al título nacional; mientras que los norteños buscarán ser la enorme sorpresa de la jornada jugando de locales.

En cuanto a cómo llegan los equipos, los ‘Churres‘ vienen de perder 1-0 frente a ADT de Tarma, vencer 3-0 a Ayacucho FC y empatar 0-0 ante Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo. Por su parte, la ‘U‘ derrotó 3-2 a Cusco FC, venció 1-2 a UTC de Cajamarca en condición de visita y ganó 1-2 ante FBC Melgar en el Estadio Monumental de la UNSA en Arequipa.

Hora y canal del Alianza Atlético vs. Universitario por el Torneo Clausura 2025

El partido entre Alianza Atlético de Sullana vs. Universitario de Deportes por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 está programado para el día de hoy a las 18:00 hora local en el Estadio Mansiche de Trujillo. La transmisión oficial estará a cargo de las plataformas ‘L1 MAX‘ y ‘L1 MAX‘, además de que a continuación podrás seguir todas las incidencias gracias al minuto a minuto de ‘Bolavip Perú‘.

¡Sigue el minuto a minuto del Alianza Atlético vs. Universitario por el Torneo Clausura 2025!

renato pérez
Renato Pérez
