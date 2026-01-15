Era considerado como el refuerzo perfecto para Alianza Lima antes, y ahora suena en Universitario

Las vueltas que da el fútbol suelen superar cualquier guion de ficción y el caso de Lucas Menossi parece confirmar esta regla. El talentoso volante argentino, que en el pasado protagonizó uno de los desplantes más comentados en la historia reciente de Alianza Lima, hoy se encuentra en la órbita de su eterno rival. Su nombre ha comenzado a sonar con fuerza en las oficinas de Ate para este 2026.

Lucas Menossi seguido de cerca en Universitario

La noticia ha tomado fuerza en las últimas horas debido a la situación contractual del jugador. Tras finalizar su vínculo con Belgrano de Córdoba el pasado 31 de diciembre de 2025, Menossi se encuentra actualmente como jugador libre. Esta condición facilita las negociaciones con la directiva crema, que busca cerrar un plantel de jerarquía para afrontar la Copa Libertadores.

El entorno digital ha sido clave para alimentar esta expectativa. Los hinchas merengues notaron rápidamente que Héctor “Rayo” Fértoli y Caín Fara, flamantes refuerzos argentinos de Universitario que ya entrenan en la pretemporada de Campo Mar, siguen de cerca a Menossi en Instagram. Este gesto es interpretado como una señal de bienvenida inminente al club.

Para Menossi, esta sería una oportunidad de revancha en el fútbol peruano, aunque con una camiseta distinta. A finales de 2022, el jugador tuvo un acuerdo total con Alianza, pero decidió dar marcha atrás a último minuto debido a la inestabilidad política que atravesaba el país. Aquel episodio dejó una herida abierta en la hinchada íntima que aún se recuerda en cada mercado de pases.

Lucas Menossi supo ser jugador de San Lorenzo en la Copa CONMEBOL Libertadores 2019. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

De concretarse el fichaje, el técnico crema sumaría a un volante con una visión de juego privilegiada y gran capacidad de distribución. Con 33 años, el mediocentro aportaría la cuota de experiencia necesaria para potenciar una zona donde Universitario busca variantes tras la intensidad de las últimas campañas. Su llegada a coste cero es el gran atractivo económico para el club.

Se espera que en los próximos días se defina el futuro del volante, quien ya conoce lo que es jugar en Lima, tras haber pisado el Estadio de Matute en 2024 como refuerzo de la Universidad Católica de Chile. Si se oficializa, Menossi pasará de ser el “refuerzo soñado” de los blanquiazules a ser el nuevo motor del mediocampo en el actual campeón peruano.

¿En qué equipos jugó Lucas Menossi?

El mediocampista argentino, con trayectoria en clubes como Tigre, San Lorenzo, Universidad Católica (Chile) y Belgrano de Córdoba, fue un jugador clave en la obtención de la Copa de la Superliga 2019 con Tigre, donde se impusieron a Boca Juniors en el partido decisivo.

¿Cuál es la posición de Lucas Menossi?

Mediocampista central con una notable habilidad para ejecutar pases largos precisos y una visión para desarticular la defensa rival desde el medio campo. Su paso por el fútbol argentino, donde coincidió con Caín Fara y Héctor Fértoli, representa un punto a favor que facilitaría su integración al plantel.

Lucas Menossi uno de los más queridos en Tigre de Argentina. (Photo by Daniel Jayo/Getty Images)

DATOS CLAVES

Lucas Menossi interesa a Universitario tras quedar libre de Belgrano en diciembre de 2025.

Héctor Fértoli y Caín Fara siguen al jugador en Instagram, sugiriendo su llegada a la “U”.

El volante argentino rechazó a Alianza Lima en 2022 y llegaría a coste cero.

