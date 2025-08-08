Horas de alta tensión entre la CONAR y la Federación Peruana de Fútbol luego de un video en el que árbitros denuncian irregularidades por parte de Agustín Lozano. Señalando que le deben hasta S/15 mil a algunos jueces, en el video también se escuchan términos como “revendedor” hacia el presidente de la FPF. Publicado en Instagram, el video llegó hasta la red social X y, ante esto, la CONAR denunció que sus redes sociales fueron hackeadas y se quitaron toda la responsabilidad por el material fílmico.

Hay que comentar que, tras ello, varias cuentas en la red social X compartieron el video antes de que sea borrado. En el material gráfico, que dura unos cinco minutos, se puede ver cómo unos jóvenes árbitros, con el rostro borrado, denuncian una serie de graves irregularidades por parte de Agustín Lozano y la Federación Peruana de Fútbol.

Video de la CONAR contra Lozano

Acusando directamente a todo el sistema del fútbol peruano, los tres jóvenes árbitros, cuya identidad todavía no ha sido revelada, hacen varios destapes y denuncian directamente a Agustín Lozano: “Desde 2018, los árbitros de fútbol hemos sido secuestrados por el actual presidente de la FPF. Este señor y su junta directiva tiene sometida a todo el sistema arbitral. Él y su junta directiva decide quiénes ascienden a categorías superiores”, comienza el video de la denuncia.

Siguiendo con términos despectivos sobre Agustín Lozano, los jóvenes árbitros continúan con sus fuertes palabras e indican más irregularidades en la Liga 1: “Este señor maneja a su antojo a la Asociación Nacional de Árbitros del Perú con la única intención de obtener el voto de los árbitros para las próximas elecciones. En el 2024 llevó a su equipo a la Liga 1 de fútbol en el Perú, con todas las polémicas que se dieron en su momento”.

La parte más grave del video sobre la denuncia de los árbitros de la CONAR contra Agustín Lozano es cuando se mencionan deudas gigantescas de miles de soles: “Lo árbitros de primera y de FIFA tienen deudas por cobrar que llegan hasta los 15mil soles. Este señor no puede seguir un año más en la Federación, cómo es posible que las últimas elecciones fue la única lista y ninguna autoridad puede hacer algo por revertir la situación”.

CONAR denunció hackeo de sus redes sociales

La CONAR, Comisión Nacional de Árbitros, denunció el hackeo de sus redes sociales tras la difusión del video. Con ello, el ente mencionó que se quita toda responsabilidad sobre las imágenes y declaraciones sobre el video y, además, precisó que empezará las investigaciones para determinar a quiénes subieron el material fílmico.

“Rechazamos categóricamente los contenidos difundidos durante el período en que nuestra cuenta estuvo comprometida”, reveló la CONAR sobre el video en el que se denuncian irregularidades sobre el sistema de árbitros y las decisiones de Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol.

CONAR denunció hackeo de redes. (Foto: CONAR)