La crítica de Reimond Manco hacia el nuevo cargo de Jean Ferrari en la FPF: “¿Es la mejor opción?”

Jean Ferrari ya tiene varios días como Director General de Fútbol en la Federación Peruana de Fútbol y viene trabajando de la mano de Agustín Lozano. Siendo uno de los directivos más importantes del balompié nacional durante los últimos años gracias a su desempeño en Universitario de Deportes, claramente ahora el reto es mucho mayor y por ello es que Reimond Manco tuvo una opinión de ello.

Publicidad

Publicidad

Fuente: FPF

Teniendo en cuenta que anteriormente ejercía el cargo de administrador de Universitario de Deportes y no estaba ligado a lo estrictamente deportivo, ahora sí tendrá que hacerlo como el principal rostro del fútbol peruano. A raíz de dicha situación es que Reimond Manco quiso entrar en detalle y criticó en cierta manera la designación de un Jean Ferrari que no le fui bien en este aspecto.

Recordemos que Jean Ferrari fue Gerente Deportivo del Club Universidad César Vallejo de Trujillo desde el año 2013 hasta el 2016, en donde por cierto perdió la categoría y el equipo descendió a segunda división. Ahora el ‘exJotita’ recordó este acontecimiento con un contundente cuestionamiento: “¿Ferrari es la mejor opción en la FPF? El antecedente no es bueno”; expresó.

Publicidad

Publicidad

Fuente: Captura Youtube

¿Qué dijo exactamente Reimond Manco sobre la designación de Jean Ferrari?

Durante una de las últimas ediciones del programa digital ‘A la cama con Rei‘, el ahora comentarista y analista deportivo no escondió sus impresiones sobre el arribo de Jean Ferrari como Director General de Fútbol en la Federación Peruana de Fútbol. Tampoco es que haya dudado de las capacidades del directivo, pero dejó las cosas claras respecto a las nuevos objetivos que se vienen en Videna.

“Antes de llegar a Universitario fue gerente deportivo, al igual que ahora en la Federación, en César Vallejo. Y con buen presupuesto, con un gran plantel de jugadores, descendió. El antecedente de Jean Ferrari antes de llegar a la Federación, me refiero al puesto de gerente deportivo, no es bueno, pero está en el medio su gestión de administrador temporal de Universitario, revirtiendo todo y haciendo las cosas muy bien”; comentó Reimond Manco.

Publicidad

Publicidad

En cuanto a la aceptación que pudo generar esta decisión de la FPF, el popular ‘Rei‘ aseguró la siguiente premisa: “Yo considero de que lo que hizo en la ‘U’ lo avala. No es una mala opción y se lo ha ganado porque ha hecho las cosas bien en Universitario. Yo prefiero darle mi voto de confianza a Jean y con ese carácter que tenga pueda transmitirlo a la Federación”.

¿Hasta cuándo se quedará Jean Ferrari en la FPF?

En principio, el acuerdo entre Jean Ferrari y la Federación Peruana de Fútbol es hasta finales del año 2029. Es decir, el ahora Director General de Fútbol en Videna se quedará hasta el término del próximo proceso clasificatorio al Mundial 2030 y con lo cual se espera que desde ahora pueda tomar las respectivas decisiones en la Blanquirroja, como por ejemplo la elección del nuevo entrenador si es que existe la predisposición de darle otro rumbo al equipo.

Publicidad

Publicidad

ver también Ricardo Gareca y los dos candidatos a dirigir en la Selección Peruana cuando ya no esté Óscar Ibáñez