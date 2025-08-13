Gianluca Lapadula tenía todo acordado para jugar en Alianza Lima pero pasó algo imposible de imaginar

Las recientes declaraciones de Mr. Peet en el programa “A Presión” han revelado que Gianluca Lapadula, delantero de la Selección Peruana, estuvo a punto de convertirse en el fichaje más significativo en la historia reciente de Alianza Lima. Según el periodista, existía un acuerdo verbal y económico que no solo aseguraba la llegada del ‘Bambino’ al fútbol peruano, sino que también lo habría convertido en el jugador mejor pagado de la Liga 1. Esta noticia ha generado gran revuelo en redes sociales y programas deportivos.

Alianza Lima tenía cerrado a Gianluca Lapadula

El entusiasmo y la expectación en el entorno blanquiazul eran palpables. La idea de ver a Lapadula, figura clave de la selección y con experiencia en Europa, vistiendo la camiseta íntima, representaba un sueño para la afición. Este anhelo creció con la visita de Lapadula al estadio de Matute, un evento que, según Mr. Peet, dejó al delantero “maravillado” por la pasión y el ambiente de la hinchada aliancista. Se especulaba sobre el impacto que su llegada tendría, tanto en el aspecto deportivo, elevando el nivel de Alianza Lima, como en el mediático y comercial.

Sin embargo, durante esa misma visita, la historia de este posible fichaje dio un giro inesperado. Siempre según la versión de Mr. Peet, Lapadula mantuvo conversaciones cruciales con varios de sus compañeros de la selección nacional, supuestamente de equipos rivales de la Liga 1. En estas charlas, que se dieron en privado, Lapadula habría conocido la “cruda realidad” del fútbol peruano: el “divisionismo” y los conflictos internos. Se dice que sus colegas le advirtieron sobre las rencillas entre clubes, las polémicas arbitrales y la intensa presión mediática de jugar en un equipo grande en Perú.

Gianluca Lapadula rechazó a Alianza Lima

Este panorama, junto con la previsible controversia y las suspicacias que su fichaje por un gigante como Alianza Lima podría generar en un ambiente tan polarizado, habría llevado a Lapadula a reconsiderar su decisión inicial. Su deseo de mantener la armonía con todos los actores del fútbol peruano y su enfoque en la selección nacional habrían prevalecido sobre cualquier oferta económica o el clamor de la hinchada.

Gianluca Lapadula jugando la Serie B. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Como resultado de estas revelaciones, el sueño de ver a Gianluca Lapadula con la camiseta de Alianza Lima se desvaneció. Mr. Peet afirmó rotundamente que el jugador no quería involucrarse en problemas o rencillas locales, priorizando su continuidad sin inconvenientes en las convocatorias de la selección. La decisión fue tan contundente que, según Mr. Peet, el intermediario de la negociación le transmitió las palabras claras de Lapadula: “no hay forma de que vaya al fútbol peruano”.

Gianluca Lapadula continúa en Italia

Estas declaraciones han tenido un impacto masivo en el fútbol nacional. La afición blanquiazul, que ya se ilusionaba con el ‘Bambino’, ha expresado desilusión y frustración. La noticia ha provocado un intenso debate sobre la situación del fútbol peruano, sus complejidades internas y cómo estas podrían afectar la llegada de figuras internacionales. La historia de Lapadula y Alianza Lima sirve como recordatorio de que, más allá de los acuerdos económicos, la dinámica social y política del deporte puede ser un factor determinante en el destino de los grandes fichajes.