Alianza Lima le da una mano a Palmeiras para eliminar a Universitario de la Copa Libertadores 2025

La previa del trascendental encuentro entre Universitario y Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 ha estado marcada por una controversia inesperada que ha encendido los ánimos entre las aficiones de los clubes peruanos. La decisión del Palmeiras, actual campeón de Brasil y uno de los favoritos al título continental, de utilizar las instalaciones de Alianza Lima para su preparación ha generado un sinfín de comentarios y especulaciones.

Alianza Lima apoya bastante a Palmeiras

Según lo informado por el periodista Wilmer Robles Tadokoro a través de su cuenta de Twitter, la delegación del Palmeiras tiene previsto aterrizar en la capital peruana este martes a las 5:30 p.m., para luego trasladarse al Swissôtel, donde se hospedará. Sin embargo, el punto más relevante y que ha provocado mayor revuelo es la elección del lugar para su única sesión de entrenamiento en Lima. El equipo dirigido por el estratega portugués Abel Ferreira ha programado esta práctica para el miércoles en las modernas instalaciones del Club Esther Grande de Bentín, ubicado en Lurín, y que son propiedad de Alianza Lima, el eterno rival de Universitario.

Este gesto de “hospitalidad” por parte del club blanquiazul hacia el Palmeiras ha sido interpretado por una gran parte de la opinión pública, especialmente por los hinchas de Universitario, como una clara “ayuda” o “colaboración” estratégica. Se percibe que Alianza Lima estaría facilitando al campeón brasileño las mejores condiciones posibles para que se prepare de manera óptima, buscando así que logre su objetivo de eliminar a Universitario del certamen continental. Esta situación ha avivado aún más la ya histórica rivalidad entre los dos clubes más grandes del fútbol peruano, añadiendo un componente extradeportivo a un partido ya de por sí crucial.

Palmeiras enfocado en Universitario

El enfrentamiento internacional entre Universitario y Palmeiras se llevará a cabo en los próximos días, en el Estadio Monumental “U”. El equipo brasileño tiene previsto salir de su hotel a las 5:00 p.m. para dirigirse al coloso de Ate, donde se espera un ambiente cargado de emoción y expectación, no solo por lo que representa el partido en sí, sino también por el inusual preámbulo que ha generado la elección del campo de entrenamiento del Palmeiras. Deberán tener cuidado con el tráfico de la capital peruano, que se pone pesado en ciertos momentos del día.

¿Cuándo se juega el Universitario vs. Palmeiras?

El partido de ida entre Universitario y Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 se jugará este jueves 14 de agosto a las 7:30 p.m. (hora de Perú) en el Estadio Monumental. La transmisión oficial del encuentro estará a cargo de ESPN y se podrá ver por streaming a través de la plataforma Star Plus. Además, tendrás el minuto a minuto de Bolavip Perú.