Ex entrenador denuncia irregularidades en el fichaje de Alfonso Barco a Emelec: también cargó contra su padre

En una reveladora entrevista para el programa de YouTube “Mano a mano”, Jorge Célico, quien fuera director técnico de Emelec, ha destapado los controvertidos sucesos que precipitaron su partida del club. El estratega argentino ha señalado directamente la incorporación del mediocampista Alfonso Barco como el punto de quiebre que detonó su renuncia.

Polémica contratación de Alfonso Barco en Emelec

Célico relató que, a pesar de haber manifestado su interés por otro futbolista y tener un acuerdo prácticamente cerrado, la directiva y el director deportivo de Emelec impusieron la contratación de Barco. El ex técnico fue enfático al aclarar que su descontento no radicaba en la calidad futbolística del jugador, sino en lo que percibió como una flagrante falta de respeto hacia su autonomía y sus decisiones como líder del cuerpo técnico. Esta injerencia, según Célico, minó la confianza y el respaldo necesarios para llevar a cabo su visión para el equipo.

La situación se tornó aún más delicada con la mención de Álvaro Barco, padre del jugador Alfonso y en ese entonces director deportivo de un importante club peruano (Universitario de Deportes). Célico sugirió que la decisión de la directiva de Emelec de fichar a Alfonso Barco estuvo influenciada por la figura de su padre, dejando entrever una clara tensión y un conflicto de intereses entre el cuerpo técnico y la cúpula directiva. Desde la perspectiva del entrenador, este episodio evidenció una alarmante falta de respaldo a su gestión y a la planificación estratégica que había delineado para la temporada, generando un ambiente de desconfianza y desgaste.

Alfonso Barco presentado en Emelec.

Emelec no respetó la decisión de Jorge Célico

Las explosivas declaraciones de Célico han encendido un intenso debate en el ámbito del fútbol ecuatoriano, confirmando las sospechas de que la directiva de Emelec tomó decisiones de peso pasando por alto la opinión y la autoridad del técnico. Esta palpable falta de entendimiento y comunicación entre las partes involucradas podría ser un factor clave para comprender, al menos en parte, el rendimiento irregular que caracterizó al equipo durante esa temporada.

Las revelaciones de Célico no solo arrojan luz sobre el manejo interno del club, sino que también exponen las complejas dinámicas y las intrincadas relaciones de poder que con frecuencia influyen en las decisiones deportivas, muchas veces por encima de los criterios técnicos y deportivos. Este testimonio deja al descubierto las grietas en la estructura de toma de decisiones de Emelec y plantea interrogantes sobre el verdadero impacto de estas tensiones en el desempeño del equipo en el campo de juego.