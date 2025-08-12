Bayern Múnich enloquece con el juego de Felipe Chávez y empieza a generar elogios con su reciente debut

Felipe Chávez, el talentoso mediocampista ofensivo de 18 años con ascendencia peruana y alemana, tuvo un impresionante debut profesional con el primer equipo del Bayern Múnich. Fue titular en el reciente amistoso de pretemporada contra el Grasshopper de Suiza, destacándose durante los 62 minutos que estuvo en el campo.

Bayern Múnich enamorado de Felipe Chávez

Chávez fue una figura clave en la jugada que llevó al segundo gol de su equipo, proporcionando el pase crucial que facilitó la asistencia de Jonah Kusi-Asare. Su actuación fue tan notable que el propio Bayern Múnich lo felicitó en sus redes sociales, resaltando la inclusión de un jugador peruano en su once inicial. Este debut es particularmente significativo, ya que convierte a Chávez en el primer peruano en jugar con el equipo principal del club bávaro desde la época de Claudio Pizarro.

Felipe Chávez tendencia en Bayern München. (Foto: X).

Mientras el partido estaba en curso, la cuenta principal de FC Bayern München Español en Twitter publicó un mensaje en apoyo a Chávez: “Hoy volvemos a tener a un peruano en nuestro once… ¿Qué mensaje le dejan desde Perú? Los leemos en los comentarios”. La respuesta de los peruanos en la red social fue abrumadoramente positiva, felicitando al club por darle la oportunidad a un joven talento como Felipe Chávez, quien demostró un desempeño muy prometedor contra un equipo competitivo como el Grasshopper Club Zürich.

Felipe Chávez se preparó mucho para esto

La aparición de Chávez con el primer equipo es el resultado de su destacada trayectoria en las categorías inferiores del club. Ha sido un jugador fundamental en la Sub-17 y la Sub-19, lo que le ha valido múltiples convocatorias para entrenar con el equipo mayor y, finalmente, su debut profesional.

Felipe Chávez en el Bayern Múnich. (Foto: X).

A pesar de haber jugado previamente con las selecciones peruanas Sub-17 y Sub-20, su ausencia en la última convocatoria para el Sudamericano Sub-20 generó algunas incógnitas. No obstante, su reciente debut con el Bayern lo ha vuelto a posicionar en el radar de la Federación Peruana de Fútbol. Se especula que podría ser considerado para los próximos partidos amistosos de la selección absoluta en noviembre.

