La planificación de Universitario para la temporada 2026 está marcada por la incertidumbre en torno a la continuidad del entrenador tricampeón, Jorge Fossati. A pesar de su contrato vigente, el técnico uruguayo ha supeditado su permanencia a obtener total autonomía en las decisiones deportivas, especialmente en la selección de refuerzos. En este contexto de negociaciones clave, han surgido dos nombres de delanteros uruguayos que el club analiza para reforzar su ataque, a la espera del visto bueno final del comando técnico.

Publicidad

Publicidad

Posibles refuerzos para Universitario

El nombre que genera mayor consenso en el cuerpo técnico liderado por Fossati es el de Abel Hernández. Este delantero centro de 35 años, con una vasta trayectoria internacional (incluyendo clubes como Hull City y Palermo), actualmente milita en Liverpool FC de Uruguay. Hernández es valorado por su jerarquía, experiencia y la potencia goleadora que se ajustaría al esquema ofensivo crema, siendo el perfil que “gusta mucho en el comando técnico” para afrontar la CONMEBOL Libertadores 2026.

Jorge Fossati en Universitario. (Foto: X).

Sin embargo, su contratación es compleja debido a la competencia con otras ofertas internacionales de peso que el jugador ya maneja. Consciente de las dificultades para fichar a Hernández, la directiva maneja la opción de José Neris. Este delantero de 25 años, actualmente en Montevideo City Torque (cedido por Colón de Santa Fe), es visto como una alternativa de proyección y alto rendimiento, respaldado por los 16 goles que anotó durante el año. Lo contó Gustavo Peralta en su cuenta de Twitter.

Publicidad

Publicidad

Universitario buscará mejorar su plantel

Mientras Hernández es el deseo explícito de Fossati, Neris es una opción que “se analiza en la U” desde la gerencia deportiva, reflejando una dualidad en la búsqueda de un ‘9’ que garantice goles para la exigente próxima temporada. El avance en estos fichajes está íntimamente ligado al resultado de las conversaciones entre Fossati y la directiva.

ver también “Acuerdo de palabra”: la postura de Universitario sobre el arquero titular entre Sebastián Britos y Diego Romero para el 2026

El entrenador ha sido claro en que cualquier incorporación debe contar con su aprobación, tal cual lo comentó en entrevistas del pasado donde muchos pensaban que se estaba despidiendo del cuadro merengue. Aunque la primera reunión para definir su futuro fue positiva, aún quedan por limar detalles sobre su poder de decisión en las altas y bajas, lo que afecta directamente la elección del delantero.

¿Vendrán los uruguayos a Universitario?

Por lo tanto, Universitario mantiene dos frentes abiertos: asegurar la continuidad de su técnico bicampeón con un contrato hasta 2026 y evaluar a los atacantes charrúas Abel Hernández y José Neris. La confirmación de Jorge Fossati no solo cerrará la “novela del DT”, sino que también dará la luz verde definitiva para concretar el fichaje del delantero que guiará al equipo en la búsqueda del inédito tetracampeonato.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

DATOS CLAVE