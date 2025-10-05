Ganó Universitario: así fueron los goles de Jairo Concha, Diego Churín y Tunche Rivera para el 3-0 ante Juan Pablo II College

Jairo Concha rompió el cero en el Monumental, Diego Churín aumentó ventaja y lo definió José ‘Tunche’ Rivera. Universitario le ganó 3-0 a Juan Pablo II College por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú. Todos los goles fueron en el segundo tiempo. Primero, el mediocampista apareció en la puerta del área con un potente remate para romper las redes. El argentino se sumó al resultado con un cabezazo cruzado. Y lo definió el ‘Tunche’ con una definición abajo del arco.

A Universitario le costaba poder entrarle a un Juan Pablo II College sólido en defensa. En el primer tiempo, tuvo aproximaciones, pero no las pudo aprovechar. Pero, se encontró con una chance muy buena en el inicio del complemento y no la desaprovechó.

El gol de Jairo Concha para el 1-0

Jairo Concha apareció en la puerta del área para sacar un remate, que se desvía en el camino y terminó por descolocar al arquero Matías Vega. La jugada vino de un mal despeje por lo bajo tras un centro rastrón de Andy Polo. En el rebote en la puerta del área, apareció el talentoso volante con su especialidad para el 1-0.

Pese al gol de Concha, el partido siguió el mismo camino. Universitario apretó y siguió con su superioridad en campo del equipo de Chongoyape. De tanto ir, pudo clavar el 2-0 quince minutos después del primer tanto.

El gol de Diego Churín para el 2-0

Al minuto 20 del segundo tiempo, de un córner, apareció el cabezazo cruzado del argentino Diego Churín en el área chica para convertir el 2-0. Evidentemente, con este tanto, Universitario empezó a liquidar el pleito.

Para el ex Cerro Porteño fue su segundo tanto en este Torneo Clausura, ya que le había marcado anteriormente a Comerciantes Unidos en la primera fecha. En total, son cinco tantos en todo el 2025. Por su parte, Concha llegó a su tercero del certamen y el noveno en todo el año.

El ‘Tunche’ Rivera marcó el 3-0 definitivo

El triunfo definitivo de Universitario lo sentenció José Rivera. Tras una buena jugada y desborde por derecha de Andy Polo, el ‘Tunche’ sólo tuvo que aparecer debajo del arco para marcar el 3-0.

Para el ex delantero de Mannucci y Cusco FC, fue su segundo gol consecutivo, ya que le había anotado a Alianza Atlético en Trujillo. Lleva cuatro en este Torneo Clausura y llegó a los 10 en toda la temporada. Buenos números para un habitual suplente en el ataque.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú