De su paso en Sporting Cristal y Selección Peruana, al viejo continente. Maxloren Castro podría jugar en este equipo histórico de la Premier.

El futuro de Maxloren Castro apunta directamente al fútbol europeo tras consolidarse en el primer equipo de Sporting Cristal y sumar minutos importantes con la Selección Peruana. El extremo izquierdo de 18 años se encuentra en la mira del Aston Villa, club histórico de Inglaterra que evalúa asegurar su fichaje en este mercado de pases.

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De acuerdo con información difundida por la cuenta especializada Markaj News en X, el grupo V Sports —conglomerado propietario de la institución de Birmingham— sigue muy de cerca la proyección del atacante celeste. El interés nace a partir de su desequilibrio individual y la precocidad competitiva que mostró durante toda la campaña en el fútbol peruano.

Maxloren Castro podría emigrar al fútbol europeo. (Foto: X).

Las cifras y condiciones que maneja la operación

El reporte de Markaj News señala que las conversaciones entre las partes avanzan hacia un posible acuerdo que rondaría los 2 millones de euros por el traspaso del futbolista. Además del monto fijo de transferencia, la operación incluiría una cláusula de reventa del 15% a favor del cuadro rimense ante una futura venta en Europa.

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Para Sporting Cristal, esta estructura financiera permitiría capitalizar de inmediato a una de sus principales joyas de las divisiones menores sin perder participación sobre su proyección a mediano plazo. El club bajopontino ha priorizado en los últimos años este modelo de negociación para asegurar ingresos adicionales si sus canteranos logran dar un salto mayor.

El puente hacia Portugal antes de llegar a la Premier League

La ingeniería deportiva diseñada por V Sports contempla una etapa de adaptación progresiva antes de que el jugador compita en la exigente liga inglesa. Según detalló la misma fuente, la intención es enviar a Castro cedido al Vitória de Guimarães de la primera división de Portugal, club en el que el grupo empresarial también mantiene participación accionaria.

Este movimiento estratégico le permitiría al delantero ganar rodaje competitivo en una liga formadora y de alta vitrina en Europa, trazando un camino directo hacia el primer equipo del Aston Villa. Además del seguimiento desde Inglaterra, Markaj News indicó que el FC Porto también ha sido vinculado con el entorno del futbolista peruano en los últimos días.

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Los números que respaldan a Maxloren Castro en 2026

El interés desde el viejo continente responde a la regularidad que el atacante logró durante la temporada 2026 tanto en el torneo local como a nivel internacional. En la Liga 1, Castro disputó 33 partidos, aportando 4 goles y 3 asistencias en un total de 2.171 minutos en cancha con la camiseta de Sporting Cristal.

A su continuidad en el campeonato peruano se suma su experiencia en la Copa Libertadores y su estreno goleador con la Selección Peruana absoluta, tras anotar en la victoria frente a Bolivia. Con una cotización de mercado que alcanza los 1,5 millones de euros según Transfermarkt, el extremo se perfila como una de las principales exportaciones del balompié nacional.

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