Gorosito rompe el molde en Alianza Lima y mete dos cambios bomba ante Melgar

Néstor Gorosito no se guarda nada. El técnico de Alianza Lima analiza variantes y prepara dos cambios de peso para el partido de hoy ante Melgar. El estratega argentino busca ajustar su esquema tras los últimos resultados y sorprender en un duelo decisivo por la Liga 1.

Néstor Gorosito vuelve a mover el tablero en Alianza Lima y trabaja con dos modificaciones en el once titular que enfrentará hoy a Melgar. El entrenador argentino busca mayor solidez y recuperación en el mediocampo y quiere un triunfo que los mantenga en la pelea por llegar de la mejor manera a los Play Offs de la Liga 1.

Por ello es que el primer cambio importante será la presencia en el once titular de Jesús Castillo. Convocado a este partido ante Melgar, y aprovechando que Pedro Aquino no podrá jugarlo, el volante se metió en la alineación de Alianza Lima.

Otro punto importante será la presencia de Josué Estrada por la banda derecha de Alianza Lima. Con Guillermo Enrique relegado, el técnico Néstor Gorosito prefirió emplear a un jugador que se perfila a ser titular en la temporada 2026.

Jesús Castillo apunta a ser titular en el partido de hoy entre Alianza Lima vs. Melgar. (Foto: Alianza Lima)

El once titular de Alianza Lima vs. Melgar

El técnico Néstor Gorosito hará dos cambios radicales en el once titular que presentará hoy Alianza Lima vs. Melgar. Consciente que se relegó a algunos jugadores de la lista oficial de convocados, otros regresan y a continuación diremos cómo saldrá este viernes 31 de octubre en Matute.

Alianza Lima tendría este once titular para jugar hoy ante Melgar en Matute: Guillermo Viscarra; Josué Estrada, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Sergio Peña, Fernando Gaibor; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero.

¿A qué hora juegan hoy Alianza Lima vs. Melgar?

Alianza Lima vs. Melgar juegan este viernes 31 de octubre desde las 8:00 PM en el estadio de Matute. El partido es válido por la fecha 17 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 de Perú y podría marcar quiénes ingresan a los Play Offs.

¿En qué canal ver hoy Alianza Lima vs. Melgar?

El partido de hoy entre Alianza Lima vs. Melgar se podrá ver en vivo y en directo por la señal oficial de L1 MAX. Además, también se podrá seguir la transmisión online para celular, tables o computadoras por internet. Una opción más para seguirlo gratis es en el minuto a minuto de Bolavip Perú.

